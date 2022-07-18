За год пассажиры аэропорта Кольцово пытались нелегально вывезти за пределы страны более 276 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. В Екатеринбурге сотрудники таможенной службы в прошедшем году задержали 353 человека при попытке вывезти из страны без письменного декларирования суммы более 10 тыс. долл США. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Суммарно сотрудники Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина не дали вывезти из страны 276,5 млн руб. В отличие от прошлых лет нарушители чаще пытались вывезти российские рубли, забывая о требовании по письменному декларированию наличной валюты в размере более 10 тыс. долл США в эквиваленте», — отметил начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков.



Помимо этого, 275 авиапассажиров пытались пройти пропускной пункт с оружием, табачными изделиями, домашними продуктами, растениями, животными и культурными предметами без соответствующего разрешения. Также часто сотрудники изымали коммерческие партии товаров, промышленное оборудование, товары для ведения предпринимательской деятельности не для личного пользования.



В итоге за год таможенники проверили 5,5 тыс. воздушных судов, 11 тыс. т багажа. В общей сложности в Кольцово ведомственную границу пересекли более 888 тыс. пассажиров.