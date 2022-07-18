С начала 2024 года служебные собаки кинологического отдела Кольцовской таможни помогли пресечь незаконный вывоз 11 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. За I полугодие сотрудники Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина пресекли 138 попыток ...11.04.2022 Сотрудники Кольцовской таможни пресекли попытку незаконного ввоза 28 тыс. евро наличными
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2022. Сотрудники Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина задержали пассажира из Германии, ...17.11.2021 Кольцовская таможня с начала года возбудила 772 дела об административных правонарушениях
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2021. Сотрудники Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина за девять месяцев 2021 года ...13.04.2021 Сотрудники Кольцовской таможни изъяли более 50 кг насвая из Центральной Азии
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Сотрудники Кольцовской таможни с начала года изъяли более 50 кг насвая из Центральной ...09.06.2010 Бывший начальник отдела тылового обеспечения Кольцовской таможни Сергей Лялька осужден к штрафу в размере 120 тыс. рублей за хищение 36,2 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2010. Октябрьским районным судом Екатеринбурга за совершение преступлений, предусмотренных ч. ...