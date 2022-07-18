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С начала 2024 года служебные собаки кинологического отдела Кольцовской таможни помогли пресечь незаконный вывоз 11 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. С начала 2024 года служебные собаки кинологического отдела Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина помогли пресечь вывоз около 11,5 млн руб. незаконно перевозимых наличных. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).

«Всего с начала 2024 года служебные собаки кинологического отдела Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина выявили почти 200 нарушений. Так, четвероногие напарники пресекли вывоз около 11,5 млн незаконно перевозимых наличных денег в рублевом эквиваленте, почти 53 кг запрещенных веществ, 76 блоков сигарет. В сравнении с тем же периодом прошлого года рост почти на 19%», — отметил начальник кинологического отдела Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Алексей Листратенко.

Например, благодаря работе проводника с овчаркой у пассажира рейса «Екатеринбург — Стамбул» были обнаружены и изъяты незадекларированные денежные средства на сумму 460 евро. В посылке из Казахстана благодаря работе собак было обнаружено 20 шприцев с сильнодействующим веществом «соматотропин».
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