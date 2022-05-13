Сотрудники Кольцовской таможни пресекли незаконный вывоз из России элементов антикварного микроскопа

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз из страны частей антикварного микроскопа конца XIX — начала ХХ веков. Культурную ценность пытались отправить службой курьерской доставки в США, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления
При досмотре посылки инспекторы обнаружили в упаковке антикварный прибор вместо запчастей для школьного микроскопа, которые были заявлены в сопроводительных документах.
«В коробке находились набор окуляров и объективов, подвижное зеркало для подсветки, лапки держателя для предметного стекла и тубус. Все предметы были гравированы надписями «C.REICHERT WEIN». В комплекте не хватало основания и предметного столика с конденсором», — говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе экспертизы выяснилось, что детали относятся к специальному монокулярному поляризационному микроскопу, изготовленному более 100 лет назад и имеющему культурную ценность. Вывозить такие предметы за пределы РФ можно только при наличии разрешительных документов, которых у отправителя не оказалось. Расследование продолжается.
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