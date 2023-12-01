Музейные развлечения

В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) в эти выходные пройдут экскурсии по двум знаковым выставкам, которые открылись здесь в декабре.
Так, в субботу, 16 декабря, в 15.00 в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5 начнется кураторская экскурсия по выставке «Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX — начала XX века».
Во время экскурсии речь пойдет о художественной культуре Урала второй половины XIX — начала XX века. Отмена крепостного права приводит к массовому росту частных художественных производств, активно участвующих в кросс-культурном обмене путем экспонирования своей продукции на всероссийских и всемирных выставках, заимствования и интерпретации иностранных моделей в собственном производстве. В это же время можно отметить рост числа профессиональных художников на Урале, что способствовало в том числе появлению Екатеринбургской художественно-промышленной школы.
Напомним, что выставка «Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX — начала XX века» объединила в экспозиционном пространстве более 100 произведений из частных коллекций и фондов российских музеев. Так, предметы для экспонирования предоставили Государственный Эрмитаж, Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева, Пермская художественная галерея, Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера, Музей истории Екатеринбурга. Также в экспозиции представлены предметы из коллекции ЕМИИ.
Экспозиция продолжила реализованный в 2019 году проект «Художественная культура уральских заводов конца XVIII — первой половины XIX века». В этом году выставка и приуроченные к ней научная конференция и культурно-образовательная программа посвящены следующему периоду развития культуры горнозаводского Урала. В центре внимания — изменения в культуре и искусстве горнозаводского региона после реформы 1861 года.
Экспонаты выставки представляют разные направления художественной деятельности уральских авторов: иконопись Невьянска, Нижнего Тагила и Екатеринбурга, живопись и акварель, произведения частных и императорских камнерезных производств, ювелирных мастерских, предприятий художественного литья из чугуна, фабрики златоустовского украшенного оружия, екатеринбургских фаянсовых фабрик, а также предметы, связанные с деятельностью Екатеринбургской художественно-промышленной школы.
Авторами концепции и кураторами выставки стали заведующая отделом декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Ксения Гилева, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Людмила Будрина.
В это же время в здании культурного центра «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 начнется открытая экскурсия по выставке «Екатерина I — наследница дел Петра Великого».
Данная экспозиция стала первой попыткой на основе уникальных памятников Государственного Эрмитажа рассказать о жизни и делах российской императрицы, в честь которой три столетия назад был назван город Екатеринбург. Всего в экспозиции представлено около 150 экспонатов, связанных с жизнью первой императрицы и ее окружения: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и научные приборы из Государственного Эрмитажа. Большинство этих предметов происходит из двух мемориальных комплексов — Кабинета Петра Великого в Кунсткамере и Галереи Петра I в Эрмитаже.
Специально для юбилейного проекта была проведена сложная реставрация портрета Екатерины I, исполненного в 1717 году художником Жаном-Марком Натье. Также Эрмитаж впервые представил прижизненный портрет Петра I (1711) художника Яна Купецкого. Особым экспонатом, встречающим посетителей на входе в выставочный зал, стала роскошная коляска 1724 года, которой пользовались Петр и Екатерина во время прогулок по Петергофу.
Предметы мебели и украшения интерьера той эпохи позволяют представить, как изменились вкусы высшей знати по сравнению с предшествующим временем. Янтарная шкатулка, преподнесенная Петру прусским королем, агатовая чаша — дар Екатерине от курляндской правительницы Анны Иоанновны, резные камеи с дарственного кубка датского короля, личные ювелирные изделия императрицы Екатерины I — все это вещи, обладающие не только мемориальной, но и большой художественной ценностью.
В заключительной части экспозиции выставки представлен уникальный нумизматический материал — медные деньги (платы), изготовленные в Екатеринбурге в царствование Екатерины Алексеевны. Ключевым экспонатом, связанным с 300-летием основания уральской столицы, стал небольшой поднос квадратной формы 1723 года «Первый плод, из чистой меди». Это было подношение от основателя Екатеринбургского металлургического завода В. И. Геннина императору Петру Великому.
Кроме этого, в воскресенье, 17 декабря, в 16.00 состоится концерт «Хрусталь высоких нот в эфире укрепленном», на котором прозвучат сочинения Антонио Вивальди, Джованни Баттиста Бонончини, Доменико Скарлатти, Иоганна Себастьяна Баха, Джованни Баттиста Перголези, Иоганна Кристофа Баха.
Это мероприятие станет первым в цикле концертов «Как звучит эпоха», приуроченных к выставке «Екатерина I — наследница дел Петра Великого. Из собрания Государственного Эрмитажа». Мероприятия будут посвящены европейской и отечественной музыке XVII-XVIII веков, поскольку «живописное» начало музыки и «музыкальность» живописи обогащают язык искусств и расширяют их образные возможности.
Европейская инструментальная и вокальная музыка в России впервые широко зазвучала именно в Петровскую эпоху. Этому способствовали новые формы досуга: ассамблеи, «машкерады», фейерверки.
Напомним, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» — одно из подразделений ЕМИИ — стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны два раза в год привозит на Урал тематические выставки. Так, обе экспозиции, на которые ЕМИИ приглашает уральцев в эти выходные, были открыты в рамках Дней Эрмитажа
в Екатеринбурге.