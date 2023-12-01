Музейные развлечения

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Неделя Эрмитажа продолжается

В выходные в ЕМИИ пройдут лекции и экскурсии по шедеврам главного музея России ...

Дни Эрмитажа на Урале

В Екатеринбурге в рамках Дней Эрмитажа открылась выставка, посвященная Екатерине I ...

Эрмитажная коллаборация

В Екатеринбурге открылась выставка «Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX — начала XX века» ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 26 ноября пройдет лекция «Тюркери в искусстве Европы первой половины XIX века»

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 26 ноября пройдет лекция ...

В центре «Эрмитаж-Урал» 15 июня пройдет лекция «Япония в Санкт-Петербурге, или семь тысяч верст — не расстояние»

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) завтра пройдет лекция «Япония ...