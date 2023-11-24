Эрмитажная коллаборация

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие «Дней Эрмитажа» и выставки «Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX — начала XХ века». Мероприятие прошло в главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) на улице Воеводина, 5.
Выступая с приветственным словом, глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что «Дни Эрмитажа» проходят в уральской столице уже в восьмой раз. В этом году проект реализуется в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга. По словам градоначальника, проект «Дни Эрмитажа» позволяет Государственному Эрмитажу проявить свой ресурсный потенциал для всех граждан страны.
«Это традиция у Эрмитажа — открывать три выставки в Екатеринбурге: одна совместная, одна наша и одна с шедевром. Эрмитажей много, но тот, что на Урале, — особенный. Тут хранились сокровища ленинградского музея во время войны», — подчеркнул на церемонии открытия выставки директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Выставка «Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX — начала XX века» объединила в экспозиционном пространстве более 100 произведений из частных коллекций и фондов российских музеев. Так, предметы для экспонирования предоставили Государственный Эрмитаж, Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева, Пермская художественная галерея, Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера, Музей истории Екатеринбурга. Также в экспозиции представлены предметы из коллекции ЕМИИ.
«Мы открываем сегодня один из проектов «Дней Эрмитажа». Государственный Эрмитаж предоставил существенную часть экспонатуры на этот проект. Удивительно, что с такой темой мы не можем обеспечить своими фондами эту экспозицию», — сказал на открытии выставки директор ЕМИИ Никита Корытин.
Отметим, что новая экспозиция продолжила реализованный в 2019 году проект «Художественная культура уральских заводов конца XVIII — первой половины XIX века». В этом году выставка и приуроченные к ней научная конференция и культурно-образовательная программа посвящены следующему периоду развития культуры горнозаводского Урала. В центре внимания — изменения в культуре и искусстве горнозаводского региона после реформы 1861 года.
Вторая половина XIX — начало XX века — важный этап в истории промышленных центров Урала. Отмена крепостного права приводит к массовому росту частных художественных производств, активно участвующих в межкультурном обмене путем экспонирования своей продукции на всероссийских и всемирных выставках, заимствования и интерпретации иностранных моделей в собственном производстве.
В это же время можно отметить рост числа профессиональных художников на Урале, что способствовало появлению Екатеринбургской художественно-промышленной школы. Уральские художники и художественная промышленность оказали существенное влияние на культуру России этого непростого времени.
Экспонаты выставки представляют разные направления художественной деятельности уральских авторов: иконопись Невьянска, Нижнего Тагила и Екатеринбурга, живопись и акварель, произведения частных и императорских камнерезных производств, ювелирных мастерских, предприятий художественного литья из чугуна, фабрики златоустовского украшенного оружия, екатеринбургских фаянсовых фабрик, а также предметы, связанные с деятельностью Екатеринбургской художественно-промышленной школы.
Авторами концепции и кураторами выставки стали заведующая отделом декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Ксения Гилева, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Людмила Будрина.
Напомним, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» — одно из подразделений ЕМИИ — стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны два раза в год привозит на Урал тематические выставки. Помимо экспозиции «Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX — начала XХ века», на этой неделе также покажут коллекцию, посвященную Екатерине I. Кроме того, с 29 ноября по 3 декабря специалисты петербургского музея прочтут
курс лекций для уральцев.