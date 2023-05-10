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В центре «Эрмитаж-Урал» 15 июня пройдет лекция «Япония в Санкт-Петербурге, или семь тысяч верст — не расстояние»

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) завтра пройдет лекция «Япония в Санкт-Петербурге, или семь тысяч верст — не расстояние». Мероприятие начнется 15 июня в 18.30 на улице Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

На лекции речь пойдет о «японском» в творчестве петербургских художников, деятельности столичных камнерезных и ювелирных предприятий, музыке и театре конца XIX — начала XX века. Лекцию читает кандидат искусствоведения старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров.

Напомним, что выставочный центр «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 — спутник Государственного Эрмитажа и одновременно часть ЕМИИ — открылся в Екатеринбурге 1 июля 2021 года после масштабной реконструкции, которую выполнили специалисты компании «Атомстройкомплекс».

Два раза в год главный музей России представляет здесь гастрольные выставки из своих коллекций. В настоящее время в этом месте представлена экспозиция «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа». Событие приурочено к 300-летию уральской столицы.

Осенью этого года в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга из Северной столицы будет отправлена для проведения выставки серия произведений, посвященных Екатерине I и Петру Великому.

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