Неделя Эрмитажа продолжается

В эти выходные наибольшая часть мероприятий, подготовленных сотрудниками Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ), состоится в рамках Дней Эрмитажа, которые проходят на Урале с 27 ноября по 3 декабря.
Ряд из них произойдет в здании культурного центра «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, который после реконструкции 2021 года стал спутником Государственного Эрмитажа.
Так, 2 декабря в 15.00 начнется открытая экскурсия по выставке одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа «Каспар Давид Фридрих. Исполиновы горы». Мероприятие проведет заведующая сектором зарубежного искусства Дарья Черкасова.
«В центре внимания зрителей окажется картина немецкого романтика Каспара Давида Фридриха «Исполиновы горы». Мы проследим историю картины, отделим натуралистическое от универсального и узнаем о легендах, связанных с изображенными местами. Кроме того, мы сравним «Исполиновы горы» с другими пейзажами в постоянной экспозиции и найдем место Фридриха в истории искусства», — сообщается в анонсе мероприятия.
В 17.00 здесь же пройдет лекция «Лица петровской эпохи. Рождение русской портретной живописи». Темой мероприятия станет новая русская живопись, формировавшаяся на основе старинных традиций русской иконописи и использования опыта европейской живописи. В ходе лекций посетителям расскажут о портретах и людях на них времен Петра I.
3 декабря в 13.00 гостей музея приглашают на лекцию «Уклад жизни в новых «не русских» интерьерах. Петровские балы-Ассамблеи». Здесь пойдет речь о первых придворных балах, введенных в быт российского императорского двора Петром I, — о знаменитых петровских Ассамблеях, которые проходили в парадном — Ассамблейном — зале дворца Александра Меншикова.
Оба познавательных мероприятия пройдут
в рамках курса лекций «Очерки культуры петровского времени», посвященных 300-летию наименования Екатеринбурга в честь императрицы Екатерины I. Об этом расскажет ведущий научный сотрудник отдела «Дворец Меншикова» Государственного Эрмитажа Галина Родионова.
Также в рамках Дней Эрмитажа в Екатеринбурге 2 декабря в 15.00 в главном здании ЕМИИ на улице Воеводина, 5 начнется
кураторская экскурсия по выставке «Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX — начала XX века».
Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Сергей Винокуров расскажет о художественной культуре Урала второй половины XIX — начала XX века.
«Отмена крепостного права приводит к массовому росту частных художественных производств, активно участвующих в кросс-культурном обмене путем экспонирования своей продукции на Всероссийских и Всемирных выставках, заимствования и интерпретации иностранных моделей в собственном производстве. В это же время можно отметить рост числа профессиональных художников на Урале, что способствовало в том числе появлению Екатеринбургской художественно-промышленной школы», — сообщается в анонсе мероприятия.
Кроме этого, специалисты ЕМИИ подготовили несколько мероприятий для маленьких ценителей искусства. Так, 3 декабря на улице Воеводина, 5 в 12.00 начнется мастер-класс для малышей «Край живописный, край расписной».
«Приглашаем на детское занятие, где поговорим про искусство Урала, посмотрим предметы из камня, металла и фаянса, созданные уральскими мастерами-умельцами, вдохновимся картинами уральских живописцев — Владимира Казанцева и Алексея Денисова-Уральского», — сообщается в анонсе мероприятия.
В творческой части занятия специалист по просветительской работе Марина Попова предложит ребятам нарисовать синицу на ветке, используя акварельные карандаши и крафт-бумагу.
Также 3 декабря в 14.00 в рамках акции «10 000 добрых дел» на улице Вайнера, 11 пройдет экскурсия для детей по залам постоянной экспозиции.
«Мы познакомимся с образами животных, которые вдохновляли художников XVII-XIX вв.; узнаем про анималистический жанр живописи; подумаем, чем он полезен; поговорим про символику в картинах и постараемся их прочесть. А в конце создадим героя с «Птичьего двора» в технике оригами», — сообщается на сайте музея.
Занятие проведет специалист отдела просвещения Анастасия Лапина.
Кроме этого, 2 декабря в 17.00 в здании на улице Воеводина, 5 состоится вечер русского романса. В Каслинском зале в рамках проекта «Маленькие истории больших шедевров» прозвучат старинные русские и современные городские романсы в исполнении Юлии Вансович. Вместе с ней в программе концерта выступят Алексей Хрипунов, Надежда Моторная, Дмитрий Моторин и Илья Зырянов. Ведущей концерта будет Екатерина Нарбутова.
Напомним, что на этой неделе в центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка
«Екатерина I — наследница дел Петра Великого». Подготовленный по инициативе ЕМИИ Государственным Эрмитажем выставочный проект посвящен личности Екатерины I, которая продолжила начинания Петра I.
Всего на выставке представлено около 150 экспонатов, связанных с жизнью Екатерины Алексеевны и ее окружения: живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства и научные приборы из Государственного Эрмитажа.