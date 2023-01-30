В Кольцово пассажиры за сутки пытались незаконно вывезти более 7,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Сотрудники Кольцовской таможни пресекли девять случаев незаконного перемещения наличных денег на общую сумму 7,5 млн руб. за одни сутки. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.



Кроме того, инспекторы выявили шесть фактов нарушения при вылете из РФ в такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Израиль, Турция. Также пресечено три попытки незаконного ввоза 3 млн руб. пассажирами из Дубая, Душанбе и Стамбула.



По словам нарушителей, они забыли, что требуется письменно декларировать валюту при перемещении, а наличные деньги в эквиваленте более 10 тыс. долл. США были необходимы для текущих расходов.



«Несмотря на активную разъяснительную работу сотрудников таможни в информационной зоне пункта пропуска, за последние несколько месяцев — это самое большое количество фактов незаконного перемещения наличной валюты авиапассажирами за одни сутки. Банальная невнимательность, незнание норм и правил при прохождении таможенного контроля влекут за собой административную и даже уголовную ответственность. Наличная сумма, превышающая установленный лимит в 10 тысяч долларов США, подлежит обязательному письменному декларированию без уплаты таможенных пошлин и сборов», — прокомментировал начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков.



В отношении нарушителей возбуждены административные дела по статье 16.4 КоАП России. Сумма наличных средств более 1 млн руб. была изъята с целью сохранения вещественных доказательств. Окончательное решение будет принято после судебного рассмотрения. Санкция статьи предусматривает штраф от половины до двукратного размера незадекларированной наличной валюты.