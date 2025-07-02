В Кольцово обновили пункт пропуска через границу

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УрБК, Москва, 02.07.2025. Первая партия самолетов «Байкал» будет поставлена в конце 2026 года. Об этом заявил глава ...

Работа над «Байкалом» будет завершена в срок

Контракт на создание нового самолета малой авиации будет реализован вовремя ...

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УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. Межведомственная комиссия утвердила акт о завершении обновления пункта пропуска через ...

Пропускную способность воздушного пункта пропуска Тюмень (Рощино) планируется увеличить в два раза

УрБК, Тюмень, 19.04.2011. Планируется, что после реконструкции пропускная способность воздушного пункта пропуска Тюмень ...

Пункт пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Когалыма будет закрыт

УрБК, Москва, 07.04.2011. Три воздушных пункта пропуска через государственную границу РФ с 1 мая 2011 года будут ...