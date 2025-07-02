В Кольцово обновили пункт пропуска через границу

В аэропорту Кольцово им. Акинфия Демидова официально открыли обновленный пункт пропуска через границу. На реализацию проекта было выделено 2,7 млрд руб., в том числе 1,5 млрд руб. — из федерального бюджета. В торжественной церемонии приняли участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и министр транспорта России Андрей Никитин, сообщает
департамент информполитики региона.
На обновленном пункте пропуска в три раза — до 110 — увеличено количество кабин паспортного контроля. В ходе работ обновлены все инженерные системы терминала, внедрены цифровые технологии для ускоренного прохождения паспортного контроля. В том числе — автоматизированная система «Сапсан», позволяющая гражданам России проходить контроль бесконтактно. К услугам путешественников — по четыре кабины «Сапсан» на вылете и на прилете. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру необходимо иметь заграничный паспорт 75 серии и выше.
«Открытие обновленного пункта пропуска — важное событие для уральцев и гостей нашего региона. Это наглядный пример эффективного использования цифровых решений на благо людей, их безопасности и комфорта. Кольцово — первый региональный аэропорт, где внедрен сервис бесконтактного паспортного контроля, что еще раз подтверждает его лидерские позиции среди воздушных гаваней России», — отметил Денис Паслер.
По его словам, после проведенных работ пропускная способность пункта пропуска через границу была увеличена.
«После модернизации терминала через него смогут проходить более 2 тыс. пассажиров в час вместо 1,3 тыс. — это несколько больших самолетов. Что важно, модернизация была проведена без остановки работы терминала в условиях растущего пассажиропотока. Благодарю Минтранс и аэропорт за качественную работу на благо уральцев и гостей региона», — добавил врио губернатора Свердловской области.
Также отмечается, что в обновленном пункте пропуска обустроены отдельные коридоры для рейсов в страны Таможенного союза (ТС) и в иные зарубежные государства. Для пассажиров в страны ТС открылся новый зал повышенного комфорта «Агат».
«Для международного аэропорта Кольцово сегодня знаковое событие. Завершено оснащение воздушного пункта пропуска через государственную границу. По поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина Минтрансом совместно с Росгранстроем проведена большая работа по увеличению его пропускной способности», — сказал Андрей Никитин.
Отметим, что в Свердловской области не только развивается инфраструктура для приема пассажиров самолетов, но и осуществляется разработка новой авиатехники. Так, в конце мая врио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время посещения Уральского завода гражданской авиации рассказывал, что легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» будет доработан и выпущен в соответствии с госконтрактом.
«Прошел по производству, поговорил с рабочими, посмотрел план, в соответствии с которым работает предприятие. Есть четкое понимание, какие шаги нужно сделать: продолжить программу испытаний, чтобы получить сертификат в установленные сроки госконтракта, в конце 2026 года. Мы со своей стороны будем поддерживать и коллектив, и производство. Нет сомнений, что эта работа будет завершена в соответствии с контрактом», — отметил глава региона.
Ранее о выделении на реализацию проекта необходимых средств сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме. Он также выразил уверенность, что работа будет доведена до конца и проект будет запущен в установленные контрактом сроки.
Добавим, что проект по локализации производства малой авиатехники на территории «Титановой долины» реализуется с 2018 года. В конце 2023 года на площадке «Уктус» были построены производственные корпуса Уральского завода гражданской авиации, ставшие базовой площадкой по изготовлению самолетов «Байкал».
ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях. Его разработка началась еще в 2019 году. Цель проекта — заменить основной самолет малой авиации России Ан-2. На разработку из федерального бюджета было выделено 3,5 млрд руб.Фото предоставлено департаментов информационной политики Свердловской области