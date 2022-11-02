За I квартал уральские таможенники предотвратили более 50 попыток незаконного вывоза валюты

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. За январь-март 2023 года уральские таможенники предотвратили более 50 попыток незаконно вывезти из страны валюту на общую сумму 120 тыс. долл. США. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Напомним, что с марта 2022 года в России запрещен вывоз наличной иностранной валюты на сумму, превышающую 10 тыс. долл. США в эквиваленте. Вывоз и ввоз денег в рублях не ограничен.
Общая сумма наличных денег, перемещаемых через границу, превысила 1 млн долл. США в эквиваленте. На вывоз иностранной валюты подавались декларации на общую сумму в 200 тыс. долл. США, а ввоз — более 850 тыс. долл. США. В основном наличные вывозили в Узбекистан и Азербайджан, ввозили — в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Таджикистан.
В ходе таможенного контроля за I квартал было обнаружено более 100 нарушений правил перемещения наличных денег. Речь идет о случаях недекларирования при ввозе на сумму порядка 20 тыс. долл. США и вывозе — порядка 155 тыс. долл. США. Виновные привлечены к административной ответственности.
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