В новогодние каникулы за границу из Екатеринбурга вылетели почти 14 тыс. пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В первые дни января из екатеринбургского аэропорта Кольцово за границу вылетели почти 14 тыс. пассажиров на 88 авиарейсах. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Наиболее популярным направлением стала Турция. Из жарких стран граждане летали в Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Индию и Таиланд. Также были востребованы Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Израиль.



Зафиксировано 16 случаев, когда авиапассажиры пытались нарушить правила вылета. Из них девять не задекларировали наличную валюту, пять нарушили режим зоны таможенного контроля, один пытался незаконно вывезти музыкальные инструменты, еще один — килограмм черной икры.



Прибыли в Екатеринбург на международных рейсах 11 тыс. пассажиров. Было четыре нарушения: три человека пытались ввезти домашний мед без разрешительных документов, а еще один превысил лимит перемещения алкогольной продукции без письменного декларирования — в дьюти-фри Дубая он закупил более 4,5 литра крепких напитков.