В новогодние каникулы за границу из Екатеринбурга вылетели почти 14 тыс. пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В первые дни января из екатеринбургского аэропорта Кольцово за границу вылетели почти 14 тыс. пассажиров на 88 авиарейсах. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Наиболее популярным направлением стала Турция. Из жарких стран граждане летали в Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Индию и Таиланд. Также были востребованы Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Израиль.
Зафиксировано 16 случаев, когда авиапассажиры пытались нарушить правила вылета. Из них девять не задекларировали наличную валюту, пять нарушили режим зоны таможенного контроля, один пытался незаконно вывезти музыкальные инструменты, еще один — килограмм черной икры.
Прибыли в Екатеринбург на международных рейсах 11 тыс. пассажиров. Было четыре нарушения: три человека пытались ввезти домашний мед без разрешительных документов, а еще один превысил лимит перемещения алкогольной продукции без письменного декларирования — в дьюти-фри Дубая он закупил более 4,5 литра крепких напитков.
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2022. С начала 2022 года пассажиры вывезли через таможню в екатеринбургском аэропорту ...11.01.2022 Более 16 тыс. свердловчан провели новогодние праздники за границей
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. Сотрудники Кольцовской таможни в новогодние каникулы обслужили свыше 31 тыс. пассажиров ...10.12.2021 За 2021 год пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово достиг 1 млн человек
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. За прошедший период 2021 года пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово ...21.09.2018 С начала 2018 года через Кольцовскую таможню пассажиры попытались незаконно провезти более 100 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. С начала 2018 года в зоне деятельности Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина ...17.08.2018 В Кольцово пассажиры международных рейсов пытались вывезти без декларации наличные на сумму более 10 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. Сотрудники Кольцовской таможни задержали пассажиров международных рейсов с ...