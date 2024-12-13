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13.12.2024

Михаил Мальцев: Главными направлениями вылета для уральских туристов остаются Турция, Таиланд, Египет и Арабские Эмираты

УрБК, Москва, 13.12.2024. Главными направлениями вылета для уральских туристов остаются Турция, Таиланд, Египет и Арабские Эмираты. Об этом в интервью ИАА «УралБизнесКонсалтинг» рассказал президент Уральской туристической ассоциации Михаил Мальцев.

При этом Таиланд по объему сопоставим с Турцией, но не совпадает с ней по сезонам: если в Турцию летят летом, то в Таиланд — зимой.

«Лидирующую позицию завоевывают Объединенные Арабские Эмираты. Причем и по цене билета, и по количеству рейсов, по объему наполнения. Я объясняю это тем, что ОАЭ используется в том числе как транзитное направление. Думаю, что только 60% вылетающих в Дубай остается отдыхать там. Остальные используют его как перевалочную базу», — отмечает Михаил Мальцев.

По его словам, вдвое выросло число рейсов на Шри-Ланку. Безусловным открытием этого рода стала Камбоджа, куда появились прямые рейсы из Екатеринбурга. Растет турпоток на вьетнамский Фукок с технической посадкой в Казахстане. Удвоился объем перевозок в Индию. Новым направлением стало открытие рейсов на Хайнань в сентябре. Нельзя не отметить «Уральские авиалинии», которые круглогодично летают в Стамбул, Пекин, Дубай.

С полный текстом интервью Михаила Мальцева можно ознакомиться на сайте агентства «УралБизнесКонсалтинг».
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