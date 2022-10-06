В Кольцово задержали пассажира с 15 бутылками элитного алкоголя

УрБК, Екатеринбург. 06.04.2023. Сотрудники Кольцовской таможни задержали семейную пару с тремя чемоданами, в которых они пытались провезти 15 бутылок элитного коньяка и гранатового вина. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.



В ходе досмотра установлено, что в багаже граждан из Азербайджана, прилетевших рейсом Баку — Екатеринбург, находился алкоголь разных марок. Так, они купили спиртное в своей стране и не знали, что при перемещении через таможенную границу алкоголь подлежит декларированию. Общий объем напитков составил 10,8 литра, а примерная стоимость — 40 тыс. руб.







Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления



«Вместе с тем, для личного пользования разрешается ввозить на таможенную территорию ЕАЭС не более пяти литров алкоголя на одного совершеннолетнего гражданина. Причем если три литра спиртосодержащей продукции можно провозить свободно, то максимум еще два литра — с подачей декларации и уплатой пошлины — 10 евро за литр», — отметил начальник Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина Михаил Сентяков.



В результате разрешенная беспошлинная норма была возвращена пассажирам, остальной товар изъят и помещен в комнату хранения вещественных доказательств. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении.



Нарушителю грозит штраф до трехкратной стоимости товара.