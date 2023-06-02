На Урале в три раза выросло число дел о нелегальном ввозе алкоголя через границу

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В аэропорту Кольцово сотрудники таможни обнаружили у одного из пассажиров рейса ...06.04.2023 В Кольцово задержали пассажира с 15 бутылками элитного алкоголя
УрБК, Екатеринбург. 06.04.2023. Сотрудники Кольцовской таможни задержали семейную пару с тремя чемоданами, в которых ...12.07.2019 Пассажиры аэропорта Кольцово заплатили больше 1 млн рублей таможенных пошлин
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. Пассажиры аэропорта Кольцово с начала года уплатили таможенные пошлины на сумму 1,25 ...28.06.2019 В аэропорту Кольцово задержана партия незадекларированного вина из Стамбула
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В Екатеринбурге кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажирку ...01.08.2018 В Кольцово сотрудники таможни изъяли незаконно провезенные 10 литров алкоголя и 70 кг фруктов
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. Сотрудники таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) обнаружили в багаже ...