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На Урале в три раза выросло число дел о нелегальном ввозе алкоголя через границу

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. За январь-июль 2023 года Уральское таможенное управление возбудило в три раза больше административных дел о нелегальном ввозе алкоголя, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажиры покупают алкоголь в магазинах без пошлины и забывают о правилах провоза, сообщает пресс-служба ведомства.

На Урале в три раза выросло число дел о нелегальном ввозе алкоголя через границу

Последний такой случай произошел в аэропорту Кольцово. Гражданин Азербайджана, прибывший из Баку, проследовал по «зеленому коридору» с большой дорожной сумкой, тем самым заявляя об отсутствии подлежащих декларированию вещей. Но при досмотре у мужчины обнаружили 12 бутылок белого и красного азербайджанского вина.

На Урале в три раза выросло число дел о нелегальном ввозе алкоголя через границу

«Вместе с тем для личного пользования разрешается ввозить на таможенную территорию ЕАЭС не более пяти литров алкоголя на одного совершеннолетнего гражданина. Причем если три литра спиртосодержащей продукции можно провозить свободно, то максимум еще два литра — с подачей декларации и уплатой пошлины: 10 евро за литр», — пояснил и.о. начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков.

На Урале в три раза выросло число дел о нелегальном ввозе алкоголя через границу

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления
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