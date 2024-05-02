Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин незадекларированные 20 роутеров общим весом 11 кг

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» ...02.04.2024 Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже гражданина Таджикистана 7, 5 кг чулочно-носочных изделий
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже гражданина Таджикистана 144 ...25.03.2024 В Екатеринбурге таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира 300 шампуров и 40 пакетов со специями
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира рейса Худжанд — ...07.03.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира из ОАЭ 2 тыс. стиков для е-сигарет
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса ...03.12.2019 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки рейса Екатеринбург — Пекин 5 кг детских варежек
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки рейса Екатеринбург — Пекин ...