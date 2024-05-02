Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин незадекларированные 20 роутеров общим весом 11 кг, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Задержанный пассажир рассказал, что является сотрудником китайской компании и в России искал потенциальных клиентов, заинтересованных в приобретении маршрутизаторов. О том, что товар подлежит декларированию, он не знал, таможенные правила не изучал.Начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик пояснил, что через «зеленый коридор» можно перемещать только товары для личного пользования, а все, что ввозится или вывозится для работы или любой другой деятельности, связанной с получением выгоды, необходимо декларировать в соответствии с законодательством.В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, ему грозят штраф и конфискация незадекларированного товара.