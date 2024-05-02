УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:46

Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин незадекларированные 20 роутеров общим весом 11 кг

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин незадекларированные 20 роутеров общим весом 11 кг, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин незадекларированные 20 роутеров общим весом 11 кг

Задержанный пассажир рассказал, что является сотрудником китайской компании и в России искал потенциальных клиентов, заинтересованных в приобретении маршрутизаторов. О том, что товар подлежит декларированию, он не знал, таможенные правила не изучал.

Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин незадекларированные 20 роутеров общим весом 11 кг

Начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик пояснил, что через «зеленый коридор» можно перемещать только товары для личного пользования, а все, что ввозится или вывозится для работы или любой другой деятельности, связанной с получением выгоды, необходимо декларировать в соответствии с законодательством.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, ему грозят штраф и конфискация незадекларированного товара.

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.05.2024 Кольцовские таможенники изъяли у пассажира рейса Стамбул — Екатеринбург незадекларированные 22 кг одежды

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» ...

02.04.2024 Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже гражданина Таджикистана 7, 5 кг чулочно-носочных изделий

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже гражданина Таджикистана 144 ...

25.03.2024 В Екатеринбурге таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира 300 шампуров и 40 пакетов со специями

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира рейса Худжанд — ...

07.03.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира из ОАЭ 2 тыс. стиков для е-сигарет

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса ...

03.12.2019 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки рейса Екатеринбург — Пекин 5 кг детских варежек

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки рейса Екатеринбург — Пекин ...

Популярные новости
07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей21.06.2024Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина10.06.2024Иван Колотовкин: Люди будут меньше читать, зато больше смотреть и слушать11.06.2024Дмитрий Фарафонов: Мы намерены сделать современный парк в Академическом районе14.06.2024Центробанк отменил утренние торги на Мосбирже с 14 июня
Архив новостей
Июль 2024 (170)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18