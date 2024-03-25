Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже гражданина Таджикистана 7, 5 кг чулочно-носочных изделий

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже гражданина Таджикистана 144 пары мужских, женских и детских носков разных цветов и размеров общим весом 7,5 кг, сообщает пресс-служба ведомства.



Мужчина рассказал, что занимается оптовой торговлей, но с таможенными правилами знаком частично. О том, что коммерческие партии нужно декларировать, он не знал.



Начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик сообщил, что нелегальная партия чулочно-носочных изделий была изъята и отправлена на экспертизу.



«Через «зеленый коридор» без декларирования можно провозить только товары для личного пользования. В данном случае количество товара говорит о том, что он предназначался для коммерции», — отметил Сергей Боровик.



В отношении гражданина Таджикистана возбуждено административное дело. Ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости товаров.