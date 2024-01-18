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18.01.2024

Таможенная служба аэропорта Кольцово пресекла ввоз 60 кг незадекларированной одежды из Таджикистана

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В аэропорту Кальцово пассажир рейса Худжанд — Екатеринбург пытался без декларации провезти в Россию две сумки с одеждой общим весом 60 кг. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Таможенная служба аэропорта Кольцово пресекла ввоз 60 кг незадекларированной одежды из Таджикистана
Гражданин Таджикистана, в багаже которого были обнаружены платки, костюмы, халаты, платья под марками Fendi, Chanel и Louis Vuitton, а также аксессуары для волос, кольца, браслеты и светильники, рассказал таможенникам, что с целью заработка он хотел перепродать на екатеринбургском рынке купленные в Худжанде вещи. О том, что коммерческая партия подлежит обязательной декларации, мужчина не знал.

Таможенная служба аэропорта Кольцово пресекла ввоз 60 кг незадекларированной одежды из Таджикистана

Начальник таможенного поста Сергей Боровик сообщил, что таможенные правила размещены на сайте ФТС России и на стойках информации у входа в зону таможенного контроля.

«В международном терминале аэропорта Кольцово транслируется аудио- и видеоинформация о правилах и порядке перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, а рядом всегда стоит инспектор, готовый проконсультировать и помочь в заполнении пассажирской таможенной декларации», — подчеркнул Сергей Боровик.

Таможенная служба аэропорта Кольцово пресекла ввоз 60 кг незадекларированной одежды из Таджикистана

Товар у мужчины, которому грозит штраф от половины до двукратной стоимости товаров, изъяли и отправили на экспертизу.

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления
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