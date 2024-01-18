Таможенная служба аэропорта Кольцово пресекла ввоз 60 кг незадекларированной одежды из Таджикистана

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В период новогодних каникул через таможню в аэропорту Кольцово пытались нелегально ...20.08.2019 В Кольцово пассажир пытался вывезти в Азербайджан более 1,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В аэропорту Кольцово пассажир рейса Екатеринбург — Баку пытался провести в чемодане ...16.08.2019 В Кольцово пассажир пытался вывезти в Китай почти 9 кг омолаживающих кремов
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В аэропорту Кольцово у пассажира рейса Екатеринбург — Пекин обнаружили 210 коробок с ...24.07.2019 В аэропорту Кольцово пассажир пытался провезти более 350 деталей для сотовых телефонов
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. Пассажир рейса Баку — Екатеринбург пытался провезти через Кольцовскую таможню 358 ...16.01.2019 Кольцовские таможенники выявили нелегальную партию одежды из Турции весом 32,5 кг
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2019. Кольцовские таможенники при контроле рейса из Стамбула остановили мужчину с огромной ...