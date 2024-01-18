Таможенная служба аэропорта Кольцово пресекла ввоз 60 кг незадекларированной одежды из Таджикистана

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В аэропорту Кальцово пассажир рейса Худжанд — Екатеринбург пытался без декларации провезти в Россию две сумки с одеждой общим весом 60 кг. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Гражданин Таджикистана, в багаже которого были обнаружены платки, костюмы, халаты, платья под марками Fendi, Chanel и Louis Vuitton, а также аксессуары для волос, кольца, браслеты и светильники, рассказал таможенникам, что с целью заработка он хотел перепродать на екатеринбургском рынке купленные в Худжанде вещи. О том, что коммерческая партия подлежит обязательной декларации, мужчина не знал.Начальник таможенного поста Сергей Боровик сообщил, что таможенные правила размещены на сайте ФТС России и на стойках информации у входа в зону таможенного контроля.«В международном терминале аэропорта Кольцово транслируется аудио- и видеоинформация о правилах и порядке перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, а рядом всегда стоит инспектор, готовый проконсультировать и помочь в заполнении пассажирской таможенной декларации», — подчеркнул Сергей Боровик.Товар у мужчины, которому грозит штраф от половины до двукратной стоимости товаров, изъяли и отправили на экспертизу.