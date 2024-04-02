Кольцовские таможенники изъяли у пассажира рейса Стамбул — Екатеринбург незадекларированные 22 кг одежды

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже гражданина Таджикистана 144 ...25.03.2024 В Екатеринбурге таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира 300 шампуров и 40 пакетов со специями
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира рейса Худжанд — ...07.03.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира из ОАЭ 2 тыс. стиков для е-сигарет
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса ...18.01.2024 Таможенная служба аэропорта Кольцово пресекла ввоз 60 кг незадекларированной одежды из Таджикистана
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В аэропорту Кальцово пассажир рейса Худжанд — Екатеринбург пытался без декларации ...16.08.2019 В Кольцово пассажир пытался вывезти в Китай почти 9 кг омолаживающих кремов
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В аэропорту Кольцово у пассажира рейса Екатеринбург — Пекин обнаружили 210 коробок с ...