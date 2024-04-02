Кольцовские таможенники изъяли у пассажира рейса Стамбул — Екатеринбург незадекларированные 22 кг одежды

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Стамбул — Екатеринбург, в багаже которого было обнаружено более 100 видов женской и детской одежды общим весом 22 кг, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.



Пассажир сообщил, что летит из Турции в ХМАО, а одежду (платья, рубашки, палантины, носки) купил на разных рынках Стамбула, потратив около 1,5 тыс. долл. США.



Начальник таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик сообщил, что без декларирования можно перемещать товары только для личного пользования, а товарные партии необходимо декларировать в соответствии с законодательством.



«На пассажира составили протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости товаров. А после оплаты штрафа он сможет забрать вещи, оформив их по всем правилам», — пояснил Сергей Боровик.