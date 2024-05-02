Кольцовские таможенники изъяли у пассажира рейса Екатеринбург — Намаган коммерческую партию смартфонов

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» ...07.03.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира из ОАЭ 2 тыс. стиков для е-сигарет
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса ...28.03.2019 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Баку — Екатеринбург 6 кг табака для кальяна
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2019. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Баку — ...24.01.2019 Кольцовские таможенники задержали пассажира с прибором для снятия отпечатков пальцев в багаже
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2019. Кольцовские таможенники в «зеленом коридоре» задержали пассажира рейса Ташкент — ...28.12.2018 Кольцовские таможенники изъяли из багажа пассажира больше 70 кг сувениров
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2018. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Пекин — ...