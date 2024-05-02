Кольцовские таможенники изъяли у пассажира рейса Екатеринбург — Намаган коммерческую партию смартфонов

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово задержали в «зеленом коридоре» пассажира рейса Екатеринбург — Намаган, в сумке которого было обнаружено пять мобильных телефонов в заводской упаковке, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.



Задержанный рассказал, что приобрел телефоны по просьбе товарищей, которые попросили его доставить технику в Узбекистан. О таможенных правилах он не знал.



«Телефоны признали коммерческой партией и изъяли, а на пассажира составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости смартфонов», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.



Он также напомнил, что с таможенными правилами можно ознакомиться на официальном сайте ФТС России или на стендах в международном терминале аэропорта.