Свердловская область вошла в топ-3 регионов по популярности путешествий с домашними животными

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. Свердловчане заняли третье место в РФ по числу бронирований посуточных квартир для размещения с кошками и собаками, уступив только жителям Московской и Ленинградской областей. Средняя цена проживания с домашними животными при этом составила 3 тыс. 500 руб. за ночь. Такие данные получили аналитики сервиса «Авито Путешествия» и компании «МегаФон» в совместном исследовании за июль 2025-го.Жители Среднего Урала не хотят расставаться со своими питомцами даже на время отпуска, поэтому путешествия с домашними животными становятся более популярными. Одновременно с этим все больше отелей и ресторанов позиционируют себя как pet-friendly и готовы предоставить четвероногому другу миску с водой, лакомства, пеленку на кресло и даже отдельное меню.По данным аналитиков, в целом по России в июле этого года количество бронирований посуточных квартир для заселения с животными выросло на 42% по сравнению с прошлым годом, а загородных домов — на 91%. В основном отдыхающие с питомцами арендовали жилье на трое суток, а заселялись втроем. Стоимость проживания в квартире, в которой можно разместиться с животными, для свердловчан составила 3 тыс. 500 рублей в сутки, в загородном доме — 9 тыс. 800 руб. в сутки.Активнее всего искали посуточные квартиры с возможностью проживания с пушистиками путешественники из Московской (17% — доля от всех бронирований) и Ленинградской (8%) областей. На Свердловскую область пришлось 3% всех бронирований.По данным мобильного оператора, чаще всего возможностью проживания с животными интересуются свердловчане в возрасте 35-44 лет — их доля составляет 39%. На втором месте расположились путешественники 25-34 лет (22%), а замкнули тройку лидеров абоненты 45-54 лет (21%). Молодые люди и жители региона более старшего поколения составляют меньший процент такой аудитории.«Мобильный интернет значительно упрощает как подготовку к путешествию с любимцем, так и сам отпуск. Можно отслеживать местонахождение питомца при помощи GPS-трекера и нашей сим-карты, а все самое необходимое оперативно приобрести на сайтах зоомагазинов. Популярность таких решений увеличивается: в начале августа трафик на ресурсы крупнейших онлайн-магазинов для животных в нашем регионе вырос на 12%. Для комфортного онлайн-шопинга мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру. В этом году улучшения коснулись Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Среднеуральска и многих других населённых пунктов региона», — прокомментировал директор МегаФона в Свердловской области Алексей Женихов.Кроме того, для стабильного онлайн-сигнала в поездках инженеры оператора прокачали связь на ключевых автомагистралях страны — М11 («Нева»), М12 («Восток») и М4 («Дон»), а также в популярных местах отдыха россиян. Например, улучшения коснулись поселков Красная Поляна и Эсто-Садок в Сочи, курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии, горного парка «Рускеала» в Карелии, городов «Золотого кольца».