В Свердловской области на треть выросло предложение посуточных квартир

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. В Свердловской области к концу лета 2025 года на 33% выросло предложение посуточных квартир в сравнении с уровнем прошлого года. Это следует из данных сервиса «Авито Путешествие».



Предложение посуточных квартир в конце лета 2025 года в целом по стране увеличилось на 26% год к году. Кроме Свердловской области заметно вырос выбор объектов в Нижегородской и Волгоградской областях (+39% в каждом регионе), Калининградской области (+38%), Приморском крае (+36%), Московской (+34%) и Свердловской областях (+33%).



В среднем по России квартиры на этот период бронируют на пять ночей. Самый продолжительный отдых путешественники планируют в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму (по семь ночей).



«За год доля бронирований загородных объектов на бархатный сезон увеличилась — если в 2024-м она составляла 9%, то в этом году выросла до 13%. И хотя посуточных квартир в среднем по стране бронируют на осень больше, есть регионы, в которых путешественники предпочитают для отдыха дома. В Адыгее, Карелии, Республике Алтай, Карачаево-Черкесии и Тверской области их популярность в бархатный сезон выше. При этом в другое время года цифры могут отличаться — влияние сезонных факторов на колебание спроса в загородном сегменте выше», — пояснил директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.