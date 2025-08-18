УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:28

В Свердловской области на треть выросло предложение посуточных квартир

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. В Свердловской области к концу лета 2025 года на 33% выросло предложение посуточных квартир в сравнении с уровнем прошлого года. Это следует из данных сервиса «Авито Путешествие».

Предложение посуточных квартир в конце лета 2025 года в целом по стране увеличилось на 26% год к году. Кроме Свердловской области заметно вырос выбор объектов в Нижегородской и Волгоградской областях (+39% в каждом регионе), Калининградской области (+38%), Приморском крае (+36%), Московской (+34%) и Свердловской областях (+33%).

В среднем по России квартиры на этот период бронируют на пять ночей. Самый продолжительный отдых путешественники планируют в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму (по семь ночей).

«За год доля бронирований загородных объектов на бархатный сезон увеличилась — если в 2024-м она составляла 9%, то в этом году выросла до 13%. И хотя посуточных квартир в среднем по стране бронируют на осень больше, есть регионы, в которых путешественники предпочитают для отдыха дома. В Адыгее, Карелии, Республике Алтай, Карачаево-Черкесии и Тверской области их популярность в бархатный сезон выше. При этом в другое время года цифры могут отличаться — влияние сезонных факторов на колебание спроса в загородном сегменте выше», — пояснил директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 11:54 На Среднем Урале количество бронирований посуточных квартир на осень выросло на 41%

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. В Свердловской области количество бронирований посуточных квартир на сентябрь и октябрь ...

18.08.2025 Свердловская область вошла в топ-3 регионов по популярности путешествий с домашними животными

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. Свердловчане заняли третье место в РФ по числу бронирований посуточных квартир для ...

28.02.2024 В Челябинске предложение небольших квартир на первичном рынке за год выросло в 2,7 раза

УрБК, Челябинск, 28.02.2024. В Челябинске средняя стоимость квартир площадью до 25 кв. м. на первичном рынке в феврале ...

28.02.2024 Средняя стоимость небольших квартир на первичном рынке в Екатеринбурге за год выросла на 32%

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир площадью до 25 кв. м. на первичном рынке в ...

11.05.2021 Спрос на посуточную аренду жилья в Свердловской области на майские праздники превысил предложение в 2,4 раза

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. Спрос на посуточную аренду жилья в Свердловской области (число запрошенных контактов ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (32)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.