На Среднем Урале количество бронирований посуточных квартир на осень выросло на 41%

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. Свердловчане заняли третье место в РФ по числу бронирований посуточных квартир для ...27.05.2025 Число бронирований отелей в Крыму в летний сезон за год выросло на 40%
УрБК, Москва, 27.05.2025. Число бронирований отелей в Крыму в летний сезон выросло на 40% по сравнению с показателями ...10.04.2025 Рост бронирований путешествий по России на майские праздники составляет в этом году 42%
УрБК, Москва, 10.04.2025. Рост бронирований путешествий по России на майские праздники составляет в этом году 42%. Это ...19.06.2024 В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц выросло почти на 9%
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 года выдали 4,21 тыс. кредитов на покупку новых и ...22.08.2017 За год свердловчане в 1,6 раза стали чаще бронировать авиабилеты в США
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. В 2017 году количество бронирований авиабилетов в США из Екатеринбурга выросло на 62% ...