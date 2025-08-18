УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:54

На Среднем Урале количество бронирований посуточных квартир на осень выросло на 41%

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. В Свердловской области количество бронирований посуточных квартир на сентябрь и октябрь 2025 года выросло на 41%. Об этом сообщает сервис бронирования жилья «Авито Путешествия».

Регион вошел в топ по популярности среди туристов (доля от всех бронирований выросла на 41% к уровню прошлого года). В эту группу вошли также Ленинградская область (+14%), Калининградская область (+9%), Крым (+8%), Московская область и Ставропольский край (по +7%), а также Татарстан (+4%). Чаще всего по сравнению с сентябрем и октябрем 2024 года жилье снимали в Крыму (в 3,1 раза чаще), в Волгоградской области (+ 76%), в Ярославской области (+68%), в Ростовской области (+56%), в Дагестане (+44%).

Средняя стоимость квартир в регионе составляет 3,5 тыс. руб.. Дешевле только в Новосибирской области (3,1 тыс. руб.), Дагестане (3,2 тыс. руб.), Волгоградской и Ростовской областях (по 3,3 тыс. руб. в каждом регионе). В целом по России число бронирований год к году на сентябрь-октябрь выросло на 24%.
