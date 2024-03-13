Таможенники Челябинска задержали супружескую пару за незадекларированные 2,2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 01.11.2023. Сотрудники таможни в аэропорту Баландино предотвратили вывоз из РФ 13 тыс. евро. ...02.11.2022 Челябинские таможенники предотвратили незаконный вывоз за границу 20 тыс. долл. США
УрБК, Челябинск, 02.11.2022. Сотрудники таможенного поста аэропорта Баландино в Челябинске выявили попытку незаконного ...04.08.2021 С начала года кольцовские таможенники возбудили 37 административных дел по фактам недекларирования валюты
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2021. С начала года кольцовские таможенники изъяли у пассажиров международных авиарейсов ...26.10.2016 Таможенники задержали в Кольцово россиянина с незадекларированными 446 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2016. Сотрудники Кольцовской таможни задержали в аэропорту россиянина с незадекларированными ...05.10.2016 В Кольцово задержали женщину, пытавшуюся незаконно вывезти за границу более 40 тыс. долл. США
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2016. Должностные лица отдела специальных таможенных процедур таможенного поста «Аэропорт ...