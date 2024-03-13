Таможенники Челябинска задержали супружескую пару за незадекларированные 2,2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 13.03.2024. Таможенники аэропорта Баландино задержали супружескую пару, которая вылетала рейсом Челябинск — Душанбе, за нарушение декларационных правил. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской таможни.



Начальник таможенного поста Аэропорт Баландино Алексей Алексеев сообщил, что на руках у супругов было 4 млн руб. О необходимости декларирования наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте сумму в 10 тыс. долл. США на человека, супруги не знали.



«Согласно таможенным правилам, денежные средства в иностранной валюте в указанном эквиваленте вывозить из России запрещено даже в дружественные страны. Однако наличные рубли, в сумме, превышающие норму, вывозить можно. Но в данном случае 2,18 млн руб. задекларированы не были, и потому стали предметом правонарушения», — разъяснил Алексей Алексеев.



В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 16.4 КоАП РФ. Сумма в эквиваленте 20 тыс. долл. США на день вылета возвращена супругам под расписку, остальные денежные средства изъяты до решения суда.