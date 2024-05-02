В Екатеринбурге кольцовские таможенники обнаружили незадекларированные более 21 тыс. долл. США у пассажирки транзитного рейса в Сербию

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Екатеринбурге инспектор таможенной службы аэропорта Кольцово остановил в «зеленом коридоре» супругов, следовавших в Сербию транзитом через Азербайджан. При себе у гражданки Сербской Республики были 15 тыс. 450 евро и 4 тыс. 500 долл. США, что в сумме в эквиваленте составляет более 21 тыс. долл. США, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик сообщил, что, по словам задержанной женщины, заработанные с мужем деньги они планировали потратить на строительство дома в Сербии, и пояснил, что наличные денежные средства, превышающие эквивалент в 10 тыс. долл. США, при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС подлежат обязательной письменной декларации.



«При единовременном перемещении одним физическим лицом валюты на сумму свыше 100 тыс. долл. США к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств. Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы», — пояснил С. Боровик.



В отношении задержанной возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 16.4 КоАП РФ. Разрешенная к провозу сумма возвращена супругам, остальные денежные средства изъяты и помещены на хранение до решения суда.