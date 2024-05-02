В Екатеринбурге кольцовские таможенники обнаружили незадекларированные более 21 тыс. долл. США у пассажирки транзитного рейса в Сербию

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» ...13.03.2024 Таможенники Челябинска задержали супружескую пару за незадекларированные 2,2 млн рублей
УрБК, Челябинск, 13.03.2024. Таможенники аэропорта Баландино задержали супружескую пару, которая вылетала рейсом ...04.08.2021 С начала года кольцовские таможенники возбудили 37 административных дел по фактам недекларирования валюты
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2021. С начала года кольцовские таможенники изъяли у пассажиров международных авиарейсов ...20.08.2019 В Кольцово пассажир пытался вывезти в Азербайджан более 1,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В аэропорту Кольцово пассажир рейса Екатеринбург — Баку пытался провести в чемодане ...05.10.2016 В Кольцово задержали женщину, пытавшуюся незаконно вывезти за границу более 40 тыс. долл. США
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2016. Должностные лица отдела специальных таможенных процедур таможенного поста «Аэропорт ...