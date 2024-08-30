В Челябинске таможенники аэропорта «Баландино» у вылетавшего в Таджикистан пассажира обнаружили незадекларированные более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки рейса «Екатеринбург — Ташкент» 3 ...05.07.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин незадекларированные 20 роутеров общим весом 11 кг
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин ...13.03.2024 Таможенники Челябинска задержали супружескую пару за незадекларированные 2,2 млн рублей
УрБК, Челябинск, 13.03.2024. Таможенники аэропорта Баландино задержали супружескую пару, которая вылетала рейсом ...01.11.2023 Челябинские таможенники возбудили дело по факту попытки вывоза из РФ 13 тыс. евро
УрБК, Челябинск, 01.11.2023. Сотрудники таможни в аэропорту Баландино предотвратили вывоз из РФ 13 тыс. евро. ...02.11.2022 Челябинские таможенники предотвратили незаконный вывоз за границу 20 тыс. долл. США
УрБК, Челябинск, 02.11.2022. Сотрудники таможенного поста аэропорта Баландино в Челябинске выявили попытку незаконного ...