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В Челябинске таможенники аэропорта «Баландино» у вылетавшего в Таджикистан пассажира обнаружили незадекларированные более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. В Челябинске сотрудники таможенного поста аэропорта «Баландино» у пассажира, вылетавшего в Худжанд (Таджикистан), обнаружили в ручной клади незадекларированные 1 млн 140 тыс. руб.

Начальник таможенного поста Аэропорт Баландино Алексей Алексеев сообщил, что данная сумма превышает допустимую к вывозу норму (10 тыс. долл. США). Об оформлении таможенной декларации пассажир не знал, на аудиоинформирование и информационные стенды с таможенными правилами внимания не обратил.

«В отношении пассажира возбуждено административное дело по статье 16.4 КоАП РФ. Незадекларированная валюта изъята до решения суда», — сказал А. Алексеев.

Он также отметил, что с начала 2024 года это уже 17-я попытка вывоза незадекларированных денежных средств через воздушную гавань.
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