Таможенные службы аэропорта Баландино выявили у пассажира из Таджикистана 40 незадекларированных пачек сигарет

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Таможенные службы аэропорта Баландино выявили в багаже пассажира из Худжанда (Таджикистан) 4 блока табачной продукции иностранного производства (800 сигарет), что превысило допустимую норму беспошлинного перевоза в 3 раза, сообщает пресс-служба ведомства.



Начальник таможенного поста Аэропорт Баландино Алексей Алексеев сообщил, что установленные нормы табачные изделия (600 шт.) изъяты, а мужчине грозит штрафная санкция в рамках административного правонарушения по статьям 16.2 и 16.3 КоАП РФ.



«Согласно таможенным правилам один совершеннолетний пассажир может ввезти в Россию 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков»), или 250 гр. табака, или изделия в ассортименте общим весом не более 250 гр. Данная норма применяется и к товарам, приобретенным в точках беспошлинной торговли», — резюмировал А. Алексеев.