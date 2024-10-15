Таможенные службы аэропорта Баландино выявили у пассажира из Таджикистана 40 незадекларированных пачек сигарет

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. В Челябинске сотрудники таможенного поста аэропорта «Баландино» у пассажира, ...18.09.2024 В Кольцово таможенники задержали гражданина Китая с 4 тыс. незадекларированных сигарет
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В аэропорту Кольцово таможенники задержали гражданина Китая (КНР), который вез свыше 4 ...07.03.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира из ОАЭ 2 тыс. стиков для е-сигарет
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса ...28.03.2019 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Баку — Екатеринбург 6 кг табака для кальяна
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2019. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Баку — ...22.08.2018 Таможня аэропорта Кольцово изъяла у гражданина Китая свыше 2 кг табака
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. Сотрудники Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина изъяли у пассажира рейса ...