Таможенники в трех торговых точках Екатеринбурга выявили около 6 тыс. товаров с признаками контрафакта

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Сотрудники Екатеринбургской таможни в ходе проверки трех торговых точек обнаружили около 6 тыс. единиц продукции с явными признаками контрафакта, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Так, согласно ярлыкам, обнаруженная продукция (наушники крупного американского производителя компьютерной техники, кроссовки, носочно-чулочные изделия и нижнее белье известных иностранных спортивных брендов) изготовлена в Китае, Вьетнаме, Корее и Турции.Однако, как сообщил исполняющий обязанности начальника Екатеринбургской таможни Дмитрий Шишкин, предприниматели не смогли подтвердить факт таможенного декларирования товаров и представить разрешения правообладателя на введение в оборот маркированной товарными знаками продукции.«Подлинность и рыночную стоимость товаров установит экспертиза, и, если факт подделки подтвердится, будет решаться вопрос о возбуждении административных дел», — пояснил Д. Шишкин.Он также добавил, что за нарушение прав интеллектуальной собственности коммерсантам могут грозить штраф и конфискация.