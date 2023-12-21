Таможенники в трех торговых точках Екатеринбурга выявили около 6 тыс. товаров с признаками контрафакта

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Таможенники уральского региона с января по декабрь 2023 года выявили более 29 тыс. ...10.02.2022 Сотрудники таможни выявили почти 2 тыс. пачек немаркированных сигарет в Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2022. Сотрудники Екатеринбургской таможни провели рейд в городе Первоуральске, в ходе ...05.03.2020 Екатеринбургские таможенники изъяли более 7 тыс. единиц контрафактных игрушек обшей стоимостью более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2020. Сотрудники Екатеринбургской таможни, Уральской оперативной таможни и городского УМВД ...30.11.2010 Нижнетагильская таможня изъяла партию контрафактной продукции, маркированной логотипами Lacoste, Adidas, Umbro и Nike
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2010. Очередная партия контрафакта обнаружена сотрудниками Нижнетагильской таможни совместно ...26.04.2010 Екатеринбургская таможня пресекла попытку импорта контрафактной продукции, маркированной товарным знаком Disney
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2010. Екатеринбургской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ст. ...