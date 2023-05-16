Уральские таможенники обнаружили в фуре из Казахстана 20 т нелегальной одежды стоимостью 77 млн рублей

УрБК, Челябинск, 16.05.2023. Челябинские таможенники пресекли вывоз 100 т нелегально добытого нефрита в Китай. ...14.11.2022 В Екатеринбурге таможенники пресекли ввоз 123 кг незадекларированной одежды с ярлыками премиумных брендов
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажирку, которая ...01.04.2021 Таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург 11 тонн контрафактной одежды из Казахстана
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Сотрудники Тюменской таможни задержали 16 тыс. ед. товаров, запрещенных к реализации на ...16.01.2019 Кольцовские таможенники выявили нелегальную партию одежды из Турции весом 32,5 кг
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2019. Кольцовские таможенники при контроле рейса из Стамбула остановили мужчину с огромной ...11.07.2013 В Кольцово пытались незаконно ввезти часы и шубы на сумму порядка 30 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2013. Заместителем начальника Кольцовской таможни возбуждено уголовное дело в отношении ...