Уральские таможенники обнаружили в фуре из Казахстана 20 т нелегальной одежды стоимостью 77 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Таможенники обнаружили в следовавшей из Казахстана в Екатеринбург фуре 20 т нелегальной одежды. Стоимость партии оценивается в 77 млн рублей, а сумма неуплаченных таможенных платежей — 24 млн руб. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.



В задержанной партии находилось 60 тыс. единиц одежды: куртки, костюмы, джинсы, перчатки с маркировкой известных иностранных спортивных брендов, а также норковые шубы и нижнее белье. Согласно ярлыкам, все товары изготовлены в Китае и Южной Корее.



«По результатам проверки товары признаны незаконно перемещенными через таможенную границу ЕАЭС и помещены на склад временного хранения. У получателя есть месяц на добровольное декларирование и уплату таможенных платежей», — пояснили в ведомстве.