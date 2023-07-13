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Вчера, 12:36

Рекомендации по подбору моделей джинсов, которые будут гармонировать с вашим типом фигуры

Поиск подходящих джинсов, которые выгодно подчеркнут достоинства фигуры, может стать вызовом. Каждая женщина сложена уникально, и выбор джинсов должен быть индивидуальным. То, что хорошо сидит на подружке, может не украсить вас, и наоборот. Стилисты дают рекомендации по подбору моделей, которые гармонировали бы с разным телосложением. А выбрать и купить оригинальные джинсы можно здесь https://leecooper.ru/catalog/leecooper-men/jeans/.

Рекомендации по подбору моделей джинсов, которые будут гармонировать с вашим типом фигуры

Фигура и модель джинсов

Люди обычного сложения редко сталкиваются с трудностями при выборе брюк. Однако для тех, у кого формы тела не соответствуют стандарту, покупка может стать неудачной. Рассмотрим аспекты, на которые стоит обратить внимание при подборе этого популярного элемента гардероба.

Каждая модель выглядит по-разному на различных фигурах. Джинсы с высокой талией могут замечательно сидеть на одной девушке и неудачно – на другой. Чтобы избежать подобных ситуаций, подходите к выбору одежды серьезно, учитывая телосложение.

Песочные часы

Если вы — «песочные часы» с волнующими изгибами, вам повезло, потому что большинство моделей подойдут. Однако, чтобы подчеркнуть красоту силуэта, выбирайте джинсы средней посадки и прямого кроя. Они подчеркнут изгибы талии и создадут элегантный силуэт.

Что еще можно примерить:

— леши от колена;

— джинсы-трубы;

— высокая талия и расширенные от бедра;

— скинни с высокой посадкой или завышенной талией.

Яблоко

При «яблоке» большая часть веса сосредоточена в области живота. Цель джинсов – отвлечь внимание от живота и привлечь к ногам. Таким дамам лучше выбирать модели со средней посадкой, чтобы скрыть живот и создать гармоничные пропорции.

Что еще подойдет «яблоку»:

— прямые или немного расклешенные от колена джинсы – хороший выбор. Они создадут визуальное впечатление более узких бедер;

— укороченные брюки и туфли на каблуке.

Груша

У женщин типа «груша» бедра шире плеч и талии. Очень важно добиться баланса верха с низом, то есть облегчить низ. Им противопоказаны накладные карманы и белые джинсы. Стилисты советуют покупать модели с прямыми или чуть расклешенными от колена брючинами для баланса между плечевым поясом и бедрами.

Что еще подойдет:

— прямые модели средней посадки. Они визуально вытянут силуэт, удлинят ноги;

— «бойфренды», но не слишком широкие, а лишь повторяющие очертания бедер. Брючины можно свободно подвернуть до щиколотки, подвороты слегка выровняют линию бедер и ног.

Прямоугольник

Фигуру женщин типа «прямоугольник» часто называют мальчишеской или спортивной, она без выраженных изгибов. У них обычно одинаковая ширина плеч и бедер, незаметная талия и ровные ноги. Тем не менее, этот тип встречается довольно часто. Таким девушкам подходят:

— джинсы с подворотами, это выгодно смотрится при высоком росте. Хорошо сочетать их с туфлями на каблуке или босоножками;

— модели с высокой талией и контрастными деталями: карманы или потертости. Они создадут иллюзию изгибов и добавят женственности силуэту.

Посадка — почему она важна?

Так называется место, где располагается пояс брюк, когда вы их надели. Высокая посадка – пояс ровно на талии, средняя – между талией и бедрами, низкая — на бедрах.

Джинсы с высокой посадкой украсят женщин с выраженной талией. Остальным лучше присмотреться к средней. Модели штанов на бедрах хорошо сидят только на девушках с тренированным прессом, в других случаях все складки будут на виду.

Эти рекомендации – общие указания. Выбор «своих» джинсов зависит от личных предпочтений. Экспериментируйте с моделями и находите те, которые лучше подчеркивают вашу красоту, удобны и комфортны.

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