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Вчера, 14:19

Фискальный эффект от маркировки молочной продукции в РФ оценили в 57 млрд рублей

УрБК, Москва, 12.03.2024. Согласно данным оператора системы маркировки «Честный знак» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), фискальный эффект от маркировки молочной продукции в РФ оценивается в 57,4 млрд руб., пишет «Прайм».

Напомним, что маркировка молочной продукции в РФ началась 1 июня 2021 года. Как отмечает оператор, данные нововведения привели к «обелению» рынка и повышению качества молочной продукции.
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