Фискальный эффект от маркировки молочной продукции в РФ оценили в 57 млрд рублей

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Правительство РФ отказалось переносить сроки маркировки молочной продукции

УрБК, Москва, 17.12.2020. Правительство РФ утвердило новые сроки обязательной маркировки молочной продукции. Документ ...

С 1 июня 2020 года в России начнется обязательная маркировка молочной продукции

УрБК, Москва, 26.09.2019. С 1 июня 2020 года в России планируется обязательная электронная маркировка молочной ...

В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции

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Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет 8-12%

УрБК, Москва, 09.11.2018. Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет от 8% до 12%, сообщает ...