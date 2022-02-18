Фискальный эффект от маркировки молочной продукции в РФ оценили в 57 млрд рублей

УрбК, Екатеринбург, 18.02.2022. В 2021 году Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило 66,5 т ...17.12.2020 Правительство РФ отказалось переносить сроки маркировки молочной продукции
УрБК, Москва, 17.12.2020. Правительство РФ утвердило новые сроки обязательной маркировки молочной продукции. Документ ...26.09.2019 С 1 июня 2020 года в России начнется обязательная маркировка молочной продукции
УрБК, Москва, 26.09.2019. С 1 июня 2020 года в России планируется обязательная электронная маркировка молочной ...15.07.2019 В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
УрБК, Москва, 15.07.2019. В России с 15 июля 2019 года начался эксперимент по маркировке молочной продукции, передает ...09.11.2018 Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет 8-12%
УрБК, Москва, 09.11.2018. Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет от 8% до 12%, сообщает ...