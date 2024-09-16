В России с 1 октября 2024 года на сухих кормах для домашних животных появятся коды маркировки «Честный знак»

Материалы по теме

В России 15% кормов для домашних животных выпускаются нелегально

УрБК, Москва, 16.09.2024. На российском рынке кормов для домашних животных доля нелегальной продукции достигает 15%. Об ...

Производители кормов для домашних животных в РФ нарастили выпуск продукции на 4,5%

УрБК, Москва, 10.04.2024. Объем производства промышленных кормов для домашних животных отечественных производителей за ...

Фискальный эффект от маркировки молочной продукции в РФ оценили в 57 млрд рублей

УрБК, Москва, 12.03.2024. Согласно данным оператора системы маркировки «Честный знак» Центра развития перспективных ...

Корма для животных от швейцарской компании Nestle с 5 февраля подорожают на 12%

УрБК, Москва, 26.01.2024. Российское подразделение швейцарской компании Nestle, которая поставляет на российский рынок ...

Цены на корма для домашних животных в России с февраля увеличились до 24%

УрБК, Москва, 21.06.2022. Цены на корма для домашних животных в России выросли с начала февраля. Больше всего ...