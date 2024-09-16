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В России с 1 октября 2024 года на сухих кормах для домашних животных появятся коды маркировки «Честный знак»

УрБК, Москва, 18.09.2024. В России в начале следующего месяца на сухие промышленные корма для домашних животных будут ставить коды маркировки «Честный знак», сообщает ТАСС.

Руководитель комитета по зооиндустрии Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Ольга Климова отметила, что введение маркировки на сухие корма и лакомства для собак и кошек с 1 октября 2024 года позволит решить проблему с контрафактной продукцией на рынке зоотоваров.

«Маркировка будет вводиться поэтапно — на влажные корма с 1 марта следующего года, а замкнется вся цепочка прослеживаемости только через год к 1 сентября. Мы возлагаем на маркировку кормов большие надежды по обелению рынка — она показала эффект в других отраслях. Маркировка позволит увязать прослеживание пути сырья до завода, и продукции от завода до потребителя, не даст возможности некачественным товарам оказаться в обороте», — считает эксперт.
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