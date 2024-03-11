Крупнейшие производители промышленных кормов для домашних животных пообещали снизить цены на продукцию
УрБК, Москва, 11.03.2024. Крупнейшие производители промышленных кормов для домашних питомцев пообещали снизить цены на свою продукцию. ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» предоставят торговым сетям промо-скидки на значительную часть ассортимента кормов для кошек и собак, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Такое заявление производители сделали после проверки, которую провели специалисты ФАС из-за жалоб граждан на высокие цены в данной сфере.
Так, согласно данным ведомства, лидерами по производству и продаже промышленных кормов для домашних питомцев являются ГК «Марс» и ООО «Нестле Россия».
«В 2023 году их доля на рынке составила 73,1% от общего объема реализации кормов для кошек и собак. Это дает основание для признания их коллективно доминирующими на российском рынке», — говорится в сообщении.
После проведенных проверок ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» высказали готовность взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям-партнерам промо-скидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак. Кроме того, ООО «Нестле Россия» приняло решение о снижении цен на корма бренда «Дарлинг», который наиболее востребован у потребителей ввиду низкой стоимости по сравнению с другими марками.
ФАС России продолжит отслеживать ценовую ситуацию на данном рынке и в случае выявления необоснованного повышения цен примет меры антимонопольного реагирования.
Ранее сообщалось
, что доля импортных кормов для домашних животных на российском рынке по итогам 2023 года составила менее 10%. В 2021 году этот показатель достигал 20%. Эксперты отмечают, что сокращение объемов связано с ограничениями, которые продолжает планомерно вводить Россельхознадзор, а также с усложнившейся логистикой. При этом общий объем рынка промышленных кормов для собак и кошек в России не сократился благодаря росту предложений от отечественных производителей и поставкам рационов из Турции и Сербии.