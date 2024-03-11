УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
11.03.2024

Крупнейшие производители промышленных кормов для домашних животных пообещали снизить цены на продукцию

УрБК, Москва, 11.03.2024. Крупнейшие производители промышленных кормов для домашних питомцев пообещали снизить цены на свою продукцию. ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» предоставят торговым сетям промо-скидки на значительную часть ассортимента кормов для кошек и собак, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Такое заявление производители сделали после проверки, которую провели специалисты ФАС из-за жалоб граждан на высокие цены в данной сфере.

Так, согласно данным ведомства, лидерами по производству и продаже промышленных кормов для домашних питомцев являются ГК «Марс» и ООО «Нестле Россия».

«В 2023 году их доля на рынке составила 73,1% от общего объема реализации кормов для кошек и собак. Это дает основание для признания их коллективно доминирующими на российском рынке», — говорится в сообщении.

После проведенных проверок ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» высказали готовность взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям-партнерам промо-скидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак. Кроме того, ООО «Нестле Россия» приняло решение о снижении цен на корма бренда «Дарлинг», который наиболее востребован у потребителей ввиду низкой стоимости по сравнению с другими марками.

ФАС России продолжит отслеживать ценовую ситуацию на данном рынке и в случае выявления необоснованного повышения цен примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее сообщалось, что доля импортных кормов для домашних животных на российском рынке по итогам 2023 года составила менее 10%. В 2021 году этот показатель достигал 20%. Эксперты отмечают, что сокращение объемов связано с ограничениями, которые продолжает планомерно вводить Россельхознадзор, а также с усложнившейся логистикой. При этом общий объем рынка промышленных кормов для собак и кошек в России не сократился благодаря росту предложений от отечественных производителей и поставкам рационов из Турции и Сербии.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.02.2024 В России доля импортных кормов для домашних животных в 2023 году составила менее 10%

УрБК, Москва, 01.02.2024. Доля импортных кормов для домашних животных на российском рынке по итогам 2023 года составила ...

26.01.2024 Корма для животных от швейцарской компании Nestle с 5 февраля подорожают на 12%

УрБК, Москва, 26.01.2024. Российское подразделение швейцарской компании Nestle, которая поставляет на российский рынок ...

21.06.2022 Цены на корма для домашних животных в России с февраля увеличились до 24%

УрБК, Москва, 21.06.2022. Цены на корма для домашних животных в России выросли с начала февраля. Больше всего ...

17.05.2017 Минсельхоз обсуждает ограничение импорта ингредиентов кормов для животных

УрБК, Москва, 17.05.2017. Минсельхоз обсуждает возможность введения ограничений на импорт мясокостного сырья из Европы ...

01.08.2016 Россия ввела запрет на ввоз с Украины кормов для животных

УрБК, Москва, 01.08.2016. Россельхознадзор РФ ввел временные ограничения на поставку кормов и кормовых добавок для ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях16.02.2024Екатерина Спирина: При проектировании квартир главное — это здравый смысл и опыт16.02.2024Реконструировали и развили15.02.2024Преступный искусственный интеллект
Архив новостей
Март 2024 (231)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18