Крупнейшие производители промышленных кормов для домашних животных пообещали снизить цены на продукцию

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Корма для животных от швейцарской компании Nestle с 5 февраля подорожают на 12%

УрБК, Москва, 26.01.2024. Российское подразделение швейцарской компании Nestle, которая поставляет на российский рынок ...

Цены на корма для домашних животных в России с февраля увеличились до 24%

УрБК, Москва, 21.06.2022. Цены на корма для домашних животных в России выросли с начала февраля. Больше всего ...

Минсельхоз обсуждает ограничение импорта ингредиентов кормов для животных

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Россия ввела запрет на ввоз с Украины кормов для животных

УрБК, Москва, 01.08.2016. Россельхознадзор РФ ввел временные ограничения на поставку кормов и кормовых добавок для ...