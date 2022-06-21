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Вчера, 14:42

Корма для животных от швейцарской компании Nestle с 5 февраля подорожают на 12%

УрБК, Москва, 26.01.2024. Российское подразделение швейцарской компании Nestle, которая поставляет на российский рынок ряд марок кормов для домашних животных, заявило о повышении отпускных цен на свою продукцию. Увеличение стоимости промышленных кормов почти на 12% ожидается уже с 5 февраля 2024 года, сообщает РБК.

Отпускные цены на такие марки кормов, как «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One, вырастут на 4-8%. Стоимость сухих кормов Pro Plan увеличится до 12% при оптовых закупках, включая лечебные и ветеринарные виды, а также сухую кормовую добавку Purina Pro Plan Veterinary Diet Fortiflora.

В компании грядущее повышение цен объяснили ростом в 2023 году себестоимости мясных, куриных и рыбных ингредиентов на 11-25%, а также увеличением затрат на упаковку (8%) и логистику (30%).

Добавим, что информацией о грядущем росте цен на корма для домашних животных заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба РФ.

Напомним, что проблемы с поставками зарубежных кормов для домашних животных в России начались весной 2022 года из-за антироссийских санкций. В настоящий момент значительная доля зарубежных брендов, к которым привыкли владельцы собак и кошек, исчезла с прилавков зоомагазинов. Им на замену пришли новые отечественные марки, однако вопрос об отдаленных последствиях длительного употребления в пищу таких кормов остается открытым.
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