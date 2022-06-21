Корма для животных от швейцарской компании Nestle с 5 февраля подорожают на 12%

УрБК, Москва, 21.06.2022. Цены на корма для домашних животных в России выросли с начала февраля. Больше всего ...13.02.2020 Челябинский Россельхознадзор задержал 9 тонн кормов для животных из Казахстана
УрБК, Челябинск, 13.02.2020. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявили нарушение при ввозе ...17.05.2017 Минсельхоз обсуждает ограничение импорта ингредиентов кормов для животных
УрБК, Москва, 17.05.2017. Минсельхоз обсуждает возможность введения ограничений на импорт мясокостного сырья из Европы ...01.08.2016 Россия ввела запрет на ввоз с Украины кормов для животных
УрБК, Москва, 01.08.2016. Россельхознадзор РФ ввел временные ограничения на поставку кормов и кормовых добавок для ...23.08.2011 В Свердловской области выполнен план по заготовке кормов для животных
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2011. В Свердловской области выполнен план по заготовке кормов для животных. «Уральские ...