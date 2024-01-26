В России доля импортных кормов для домашних животных в 2023 году составила менее 10%
УрБК, Москва, 01.02.2024. Доля импортных кормов для домашних животных на российском рынке по итогам 2023 года составила менее 10%. В 2021 году этот показатель достигал 20%, сообщает
«Коммерсантъ».
Эксперты отмечают, что сокращение объемов связано с ограничениями, которые продолжает планомерно вводить Россельхознадзор, а также с усложнившейся логистикой. При этом общий объем рынка промышленных кормов для собак и кошек в России не сократился благодаря росту предложений от отечественных производителей и поставкам рационов из Турции и Сербии.
Наибольшие опасения у экспертов вызвало сообщение Россельхознадзора о приостановке с 6 февраля 2024 года поставок кормов с итальянского предприятия Hill’s Pet Nutrition (входит в Colgate-Palmolive) «в связи с поставками некачественной продукции».
Проблема заключается в том, что марка Hill’s специализируется на лечебных кормах, и именно в этом сегменте приостановка поставок может стать проблемой для потребителей, поскольку у отечественных брендов сегмент лечебных кормов пока развит
слабо.
Одновременно эксперты отмечают, что в 2023 году увеличился объем продаж натуральных кормов для домашних животных: на 10% для кошек и на 6% для собак. На фоне неопределенности с промышленными кормами в конце 2022 года в России обозначился рост популярности такого направления в ветеринарии, как диетология. Эта специализация позволяет составить сбалансированный натуральный рацион для собак и кошек с учетом специфики породы и индивидуальных потребностей животных. При этом его стоимость сопоставима с расходами на готовые корма.
Ранее сообщалось
, что российское подразделение швейцарской компании Nestle, которая поставляет на рынок страны ряд марок кормов для домашних животных, заявило о повышении отпускных цен на свою продукцию. Увеличение стоимости промышленных кормов почти на 12% ожидается уже с 5 февраля 2024 года. В компании грядущее повышение цен объяснили ростом в 2023 году себестоимости мясных, куриных и рыбных ингредиентов на 11-25%, а также увеличением затрат на упаковку (8%) и логистику (30%).