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Вчера, 10:02

Производители кормов для домашних животных в РФ нарастили выпуск продукции на 4,5%

УрБК, Москва, 10.04.2024. Объем производства промышленных кормов для домашних животных отечественных производителей за первые два месяца текущего года вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было выпущено 230 тыс. т, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минсельхоза РФ.

«За первые два месяца 2024 года объемы производства кормов для домашних животных увеличились. Так, в январе было выпущено свыше 110 тыс. т продукции, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В феврале производство выросло на 4,9% и достигло 119,7 тыс. т», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день 70-80% сырья для кормов также делают в России. Сегодня корма для домашних животных производят в 57 регионах страны, при этом продолжают открываться новые предприятия.
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