Производители кормов для домашних животных в РФ нарастили выпуск продукции на 4,5%

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УрБК, Москва, 11.03.2024. Крупнейшие производители промышленных кормов для домашних питомцев пообещали снизить цены на ...

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Корма для животных от швейцарской компании Nestle с 5 февраля подорожают на 12%

УрБК, Москва, 26.01.2024. Российское подразделение швейцарской компании Nestle, которая поставляет на российский рынок ...

Цены на корма для домашних животных в России с февраля увеличились до 24%

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Минсельхоз обсуждает ограничение импорта ингредиентов кормов для животных

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