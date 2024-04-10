УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:25

В России 15% кормов для домашних животных выпускаются нелегально

УрБК, Москва, 16.09.2024. На российском рынке кормов для домашних животных доля нелегальной продукции достигает 15%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Международной ассоциации «Антиконтрафакт».

«Доля нелегальной продукции для домашних животных оценивается примерно в 10%, притом в области самых распространенных товаров — кормов для собак и кошек — она выше и может достигать 15%», — подчеркнула руководитель комитета по зооиндустрии ассоциации Ольга Климова.

Она также добавила, что в настоящий момент объем рынка промышленных кормов для домашних животных составляет порядка 250 млрд руб., из них 25 млрд руб. приходятся на контрафактную и фальсифицированную продукцию.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.04.2024 Производители кормов для домашних животных в РФ нарастили выпуск продукции на 4,5%

УрБК, Москва, 10.04.2024. Объем производства промышленных кормов для домашних животных отечественных производителей за ...

11.03.2024 Крупнейшие производители промышленных кормов для домашних животных пообещали снизить цены на продукцию

УрБК, Москва, 11.03.2024. Крупнейшие производители промышленных кормов для домашних питомцев пообещали снизить цены на ...

01.02.2024 В России доля импортных кормов для домашних животных в 2023 году составила менее 10%

УрБК, Москва, 01.02.2024. Доля импортных кормов для домашних животных на российском рынке по итогам 2023 года составила ...

26.01.2024 Корма для животных от швейцарской компании Nestle с 5 февраля подорожают на 12%

УрБК, Москва, 26.01.2024. Российское подразделение швейцарской компании Nestle, которая поставляет на российский рынок ...

21.06.2022 Цены на корма для домашних животных в России с февраля увеличились до 24%

УрБК, Москва, 21.06.2022. Цены на корма для домашних животных в России выросли с начала февраля. Больше всего ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга22.08.2024Наращивание мощностей21.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех
Архив новостей
Сентябрь 2024 (339)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18