20% икры на рынке РФ не соответствует обязательным требованиям

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Свердловские сотрудники Управления Россельхознадзора совместно со специалистами ...21.11.2019 Свердловский Россельхознадзор изъял из оборота 3 килограмма красной и черной икры
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. В ходе совместного рейда должностных лиц Управления Россельхознадзора Свердловской ...22.11.2018 В аэропорту Челябинска задержали более 223 кг красной икры
УрБК, Челябинск, 22.11.2018. В аэропорту Челябинска 21 ноября 2018 года в 22.50 сотрудники южноуральского Управления ...27.12.2017 Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору красной икры
Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников выпустил рекомендации по выбору красной икры. Советы опубликованы на ...30.08.2017 В Магаданской области обнаружили тайник с икрой
В Магаданской области пограничники обнаружили в лесу тайник с почти 200 кг красной икры. Об этом сообщает «Интерфакс» ...