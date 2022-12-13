20% икры на рынке РФ не соответствует обязательным требованиям

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Свердловский Россельхознадзор изъял из оборота более 500 кг фальсифицированной красной икры

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Свердловские сотрудники Управления Россельхознадзора совместно со специалистами ...

Свердловский Россельхознадзор изъял из оборота 3 килограмма красной и черной икры

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. В ходе совместного рейда должностных лиц Управления Россельхознадзора Свердловской ...

В аэропорту Челябинска задержали более 223 кг красной икры

УрБК, Челябинск, 22.11.2018. В аэропорту Челябинска 21 ноября 2018 года в 22.50 сотрудники южноуральского Управления ...

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору красной икры

Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников выпустил рекомендации по выбору красной икры. Советы опубликованы на ...

В Магаданской области обнаружили тайник с икрой

В Магаданской области пограничники обнаружили в лесу тайник с почти 200 кг красной икры. Об этом сообщает «Интерфакс» ...