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20% икры на рынке РФ не соответствует обязательным требованиям

УрБК, Москва, 29.01.2024. Согласно результатам лабораторных исследований Роспотребнадзора, на российском рынке 20% икры не соответствует обязательным требованиям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол заседания общественного совета при надзорном ведомстве.

Согласно документу, по оценкам научно-исследовательского финансового института Минфина РФ, общая доля икры нелегального происхождения на российском рынке достигает 20%, по данным НИУ Высшая школа экономики — более 27%.

Отмечается также, что большая часть фальсификата — икра иностранного происхождения, после перефасовки реализующаяся как отечественный продукт.

«Она дешевле в производстве, но значительно уступает по качеству: из-за неблагоприятных условий разведения рыбы, второсортного корма, гормонов, антибиотиков и ГМО. Союз осетроводов оценивает долю икры из азиатских стран на рынке РФ в 40%», — говорится в документе.

В общественном совете при Роспотребнадзоре полагают, что благодаря введению цифровой маркировки икры осетровых и лососевых рыб потребители смогут сделать правильный выбор.
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