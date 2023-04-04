Челябинские таможенники пресекли контрабанду лесоматериала на сумму 10 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой Челябинской таможни

УрБК, Челябинск, 28.11.2023. Челябинские таможенники пресекли контрабанду лесоматериала. Об этом сообщает пресс-служба южноуральской таможни.Контрабанду лесоматериала в объеме 1 тыс. куб. м общей суммой 10 млн руб. через пункт пропуска «Бугристое» пытались вывезти за рубеж.По факту выявленного нарушения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК РФ.В настоящее время продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех причастных лиц к контрабандистской деятельности.