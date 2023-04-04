Челябинские таможенники пресекли контрабанду лесоматериала на сумму 10 млн рублей

УрБК, Челябинск, 04.04.2023. Челябинские таможенники совместно с местными сотрудниками пограничных служб пресекли ...06.03.2023 Челябинские таможенники предотвратили незаконный ввоз на территорию России 17 тонн насвая на сумму более 25 млн рублей
УрБК, Челябинск, 06.03.2023. Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию ...23.01.2023 Челябинские таможенники пресекли поставку в Екатеринбург порядка 2 тонн немаркированной табачной продукции
УрБК, Челябинск, 23.01.2023. Сотрудники Челябинской таможни в ходе досмотра изъяли порядка 2 т немаркированной табачной ...09.08.2022 Таможенники пресекли контрабанду древесины из Свердловской области на сумму 15 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2022. Сотрудники Уральской оперативной таможни выявили в Свердловской области преступную ...14.10.2020 Челябинские таможенники пресекли контрабанду лесоматериалов из России в Казахстан на сумму более 3 млн рублей
УрБК, Челябинск, 14.10.2020. Крупную партию лесоматериалов хвойных пород деревьев пытались вывезти из России по ...