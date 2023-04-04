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Челябинские таможенники пресекли контрабанду лесоматериала на сумму 10 млн рублей

УрБК, Челябинск, 28.11.2023. Челябинские таможенники пресекли контрабанду лесоматериала. Об этом сообщает пресс-служба южноуральской таможни.

Челябинские таможенники пресекли контрабанду лесоматериала на сумму 10 млн рублей
Фото предоставлено пресс-службой Челябинской таможни

Контрабанду лесоматериала в объеме 1 тыс. куб. м общей суммой 10 млн руб. через пункт пропуска «Бугристое» пытались вывезти за рубеж.

По факту выявленного нарушения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК РФ.

В настоящее время продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех причастных лиц к контрабандистской деятельности.
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