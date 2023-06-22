Челябинская таможня пресекла незаконный вывоз из страны 21 тонны рыбных консервов

УрБК, Челябинск, 22.06.2023. Мобильная группа Челябинской таможни в ходе проверки пресекла незаконный вывоз с ...16.05.2023 Уральские таможенники предотвратили вывоз партии нефрита в Китай стоимостью 100 млн рублей
УрБК, Челябинск, 16.05.2023. Челябинские таможенники пресекли вывоз 100 т нелегально добытого нефрита в Китай. ...26.04.2022 Челябинские таможенники предотвратили контрабанду 370 единиц продукции военного назначения
УрБК, Челябинск, 26.04.2022. Сотрудники Челябинской таможни предотвратили незаконный вывоз с территории РФ партии ...14.10.2020 Челябинские таможенники пресекли контрабанду лесоматериалов из России в Казахстан на сумму более 3 млн рублей
УрБК, Челябинск, 14.10.2020. Крупную партию лесоматериалов хвойных пород деревьев пытались вывезти из России по ...04.03.2020 Уральские таможенники пресекли незаконный вывоз в Азербайджан лесоматериалов на 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2020. Сотрудники Уральской оперативной таможни выявили нелегальную поставку лесоматериалов из ...