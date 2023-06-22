Челябинская таможня пресекла незаконный вывоз из страны 21 тонны рыбных консервов

УрБК, Челябинск, 12.07.2023. Челябинские таможенники и сотрудники регионального УФСБ России пресекли вывоз партии рыбных консервов, считающихся стратегически важными товарами. Об этом сообщает пресс-служба таможни.



Груз предназначался для доставки в Таджикистан. Его обнаружили на международном автомобильном пункте пропуска Бугристое. В грузовом отсеке большегруза таможенники нашли 84 тыс. банок рыбных консервов: кильку в томатном соусе и шпроты в масле. Общий вес партии — 21 т, стоимость — 3,5 млн руб. Предъявленный водителем ветеринарный сертификат оказался поддельным.



«На основании переданных региональным УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности, таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Товар изъят, идет следствие», — прокомментировал заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.



В ведомстве уточнили, что готовые продукты из рыбы — это стратегически важные товары. Об этом говорится в постановлении правительства РФ № 923 от 13.09.2012 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».