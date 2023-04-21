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Уральские таможенники предотвратили вывоз партии нефрита в Китай стоимостью 100 млн рублей

УрБК, Челябинск, 16.05.2023. Челябинские таможенники пресекли вывоз 100 т нелегально добытого нефрита в Китай. Стоимость партии камня оценивается в 100 млн руб.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, четверо граждан из Екатеринбурга и Челябинска решили доставить контрабандой партию полудрагоценного камня в Беларусь. Там они хотели зарегистрировать товар в фиктивной компании, чтобы изменить страну происхождения. Затем злоумышленники планировали отвезти партию по поддельным документам в Китай.

Однако в Челябинской области таможенники обнаружили первую же партию нелегальной продукции на 13 т, стоимость которой превысила 12 млн руб. После проверки правоохранители нашли еще 87 т минерала.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной преступной группой». Мужчины признали свою вину. Им грозит штраф и наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Расследование продолжается.

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