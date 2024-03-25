Кольцовские таможенники задержали пассажира из Баку с ювелирными украшениями Cartier на 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира рейса Худжанд — ...02.04.2021 Уральские таможенники в прошлом году возбудили 36 уголовных дел по факту контрабанды стратегически важных товаров
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. По итогам 2020 года на Урале было возбуждено 36 уголовных дел по факту контрабанды ...28.03.2019 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Баку — Екатеринбург 6 кг табака для кальяна
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2019. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Баку — ...14.01.2019 Кольцовские таможенники изъяли 16 коробок с поддельными украшениями Cartier
Кольцовские таможенники пресекли ввоз на территорию России партии поддельных ювелирных украшений известного мирового ...14.01.2019 Кольцовские таможенники изъяли 16 коробок с поддельными украшениями Cartier
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2019. Кольцовские таможенники пресекли ввоз на территорию России партии поддельных ювелирных ...