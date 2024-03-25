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Кольцовские таможенники задержали пассажира из Баку с ювелирными украшениями Cartier на 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. В аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажира из Баку, который вез аксессуары марки Cartier на 7 млн руб. За контрабанду стратегически важных товаров мужчине грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Кольцовские таможенники задержали пассажира из Баку с ювелирными украшениями Cartier на 7 млн рублей

Так, сотрудники ведомства обратили внимание на мужчину с дорогими ювелирными украшениями, который проходил «зеленый коридор». При досмотре у пассажира обнаружили другие аксессуары, а также сертификаты и коробки от драгоценностей, кожаные кошельки, ремешок, визитницу и подарочные пакеты французского бренда Cartier. Мужчина пояснил, что все найденные предметы были в употреблении, однако экспертиза доказала обратное.

Кольцовские таможенники задержали пассажира из Баку с ювелирными украшениями Cartier на 7 млн рублей

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов».

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления
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