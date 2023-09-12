Свердловская прокуратура направила в суд дело о контрабанде полудрагоценных камней стоимостью 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. Прокуратура Свердловской области направила в суд дело о контрабанде полудрагоценных камней стоимостью около 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Согласно обвинительному заключению, предприниматель, занимающийся торговлей ювелирными вставками из полудрагоценных камней, в декабре 2023 года под видом почтовых отправлений предметов личного пользования перевез из Тайланда крупную партию полудрагоценных природных минералов.



Среди них: 422 камня природного минерала зеленый берилл, 440 камней природного минерала циркон, 280 камней природного минерала опал огненный, 25 камней природного минерала апатит.



Обвиняемый скрыл их от декларирования, а затем попросил знакомого, не осведомленного о незаконности действий, получить посылки на почте. При их получении тот был задержан.



Рассматривать дело по существу будет Ленинский районный суд Екатеринбурга.