Свердловская прокуратура направила в суд дело о контрабанде полудрагоценных камней стоимостью 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В I полугодии текущего года объем экспорта драгоценных и полудрагоценных камней с Урала ...01.09.2021 Жителя Екатеринбурга осудили за попытку контрабанды в Китай 75 полудрагоценных камней
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2021. Жителя Екатеринбурга приговорили к 1,5 годам исправительных работ с удержанием в доход ...01.04.2021 Таможенники пресекли контрабанду полудрагоценных камней стоимостью более 3,2 млн рублей из Екатеринбурга в Китай
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Уральские таможенники пресекли незаконный вывоз местным жителем полудрагоценных камней ...28.05.2015 В Кольцово пресечена контрабанда полудрагоценных камней на сумму свыше 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2015. Кольцовская таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданина РФ, который хотел ...30.06.2010 «Газпром» потратит 1,2 млн. руб. на оборудование для SPA-центра с полудрагоценными камнями
ОАО «Газпром» разместил на своей официальном сайте запрос котировок на право заключения договора на поставку ...