Бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Свердловский областной суд оставил бывшего начальника Управления автомобильных дорог ...15.03.2019 В Екатеринбурге задержали депутата Госдумы Вадима Белоусова по подозрению в получении взятки в размере 3,5 млрд рублей
УрБК, Москва, 15.03.2019. Следственный комитет РФ просит Ленинский суд Екатеринбурга арестовать депутата Госдумы от ...26.07.2017 Дело экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева передали в Генпрокуратуру РФ
УрБК, Москва, 26.07.2017. Уголовное дело бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении ...10.12.2014 Сотрудника УФССП по Свердловской области задержали по подозрению в получении взятки
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2014. Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области задержали судебного ...16.05.2014 Главу воронежского УФМС задержали за получение взятки дорогой иномаркой
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу УФМС по Воронежской области, подозреваемого в получении взятки ...