Бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере

Суд оставил экс-главу свердловского Управления автодорог под стражей до 17 марта

В Екатеринбурге задержали депутата Госдумы Вадима Белоусова по подозрению в получении взятки в размере 3,5 млрд рублей

УрБК, Москва, 15.03.2019. Следственный комитет РФ просит Ленинский суд Екатеринбурга арестовать депутата Госдумы от ...