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Бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. Бывшего главу свердловского министерства транспорта Василия Старкова задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

В. Старков уволился с должности министра по собственному желанию в ноябре 2023 года. Затем, как пишет издание, он устроился в «Уральский горнопромышленный холдинг» на должность заместителя гендиректора.

«Не исключено, что уголовное дело господина Старкова связано с уголовным делом экс-начальника ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслава Данилова», — сообщает «Коммерсантъ».

Как писал УрБК, В. Данилов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
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