Суд оставил экс-главу свердловского Управления автодорог под стражей до 17 марта

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2020. Свердловский областной суд оставил под арестом бывшего заместителя министра экономики ...09.04.2020 Бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову на три месяца продлили срок содержания под стражей
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2020. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил на три месяца срок содержания под стражей ...21.01.2020 Свердловский облсуд оставил экс-начальника департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина под стражей
Свердловский областной суд оставил экс-начальника департамента рекламы министерства госимущества Среднего Урала Игоря ...21.01.2020 Свердловский облсуд оставил экс-начальника департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина под стражей
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. Свердловский областной суд оставил экс-начальника департамента рекламы министерства ...24.03.2014 Свердловский областной суд оставил замруководителя УФАС по Свердловской области под стражей
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2014. Свердловский областной суд сегодня, 24 марта, оставил в силе постановление Ленинского ...