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Суд оставил экс-главу свердловского Управления автодорог под стражей до 17 марта

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Свердловский областной суд оставил бывшего начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслава Данилова под стражей до 17 марта 2024 года, сообщает пресс-служба облсуда.

15 января Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил В. Данилову срок содержания под стражей до 17 марта. Адвокат подал апелляцию, но Свердловский областной суд ее отклонил.

В. Данилов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
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