В Екатеринбурге суд оставил под стражей обвиняемых в получении взятки сотрудников филиала «Гортранс»

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Свердловский областной суд оставил бывшего начальника Управления автомобильных дорог ...16.04.2020 Суд оставил под стражей экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2020. Свердловский областной суд оставил под арестом бывшего заместителя министра экономики ...29.06.2016 Свердловский облсуд отказался отпускать под домашний арест заместителя Пьянкова
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2016. Свердловский областной суд отказал заместителю министра МУГИСО Артему Богачеву в ...28.06.2016 Свердловский облсуд сменил меру пресечения Алексею Пьянкову на домашний арест
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2016. Свердловский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда ...24.03.2014 Свердловский областной суд оставил замруководителя УФАС по Свердловской области под стражей
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2014. Свердловский областной суд сегодня, 24 марта, оставил в силе постановление Ленинского ...