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В Екатеринбурге суд оставил под стражей обвиняемых в получении взятки сотрудников филиала «Гортранс»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В Екатеринбурге Ленинский районный суд продлил сотрудникам филиала ЕМУП «Гортранс» Александру Хабарову и Дмитрию Фурсику срок содержания под стражей до 16 августа включительно, сообщается в Telegram-канале облсуда.

«Постановления суда были обжалованы стороной защиты в вышестоящей инстанции. Сегодня Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционных жалоб оставил меру пресечения обвиняемым в силе», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что органами предварительного расследования фигуранты дела обвиняются в получении взятки.
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