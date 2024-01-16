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16.01.2024

Экс-директора свердловского Управления капстроительства Игоря Дубровина отпустили из-под стражи в зале суда

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу бывшего директора Управления капитального строительства (УКС) Свердловской области Игоря Дубровина и заменил ему меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

И. Дубровин возглавлял свердловское УКС в 2020-2023 годах. С 19 июня по 14 декабря 2023 года он исполнял обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края, а 15 декабря был задержан в Чите. Ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

22 декабря 2023 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля 2024 года. Однако защитник Дубровина обратился с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд, который изменил решение нижестоящей инстанции.
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