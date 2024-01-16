Экс-директора свердловского Управления капстроительства Игоря Дубровина отпустили из-под стражи в зале суда

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Бывшего директора Управления капитального строительства (УКС) Свердловской области и ...19.02.2019 Свердловский областной суд изменил меру пресечения главе СвЖД Алексею Миронову
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. Свердловский областной суд изменил меру пресечения главе Свердловской железной дороги ...16.01.2019 Суд изменил меру пресечения начальнику ОМВД России по Первоуральску Олегу Грехову
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2019. Свердловский областной суд изменил меру пресечения начальнику ОМВД России по городу ...29.06.2016 Свердловский облсуд отказался отпускать под домашний арест заместителя Пьянкова
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2016. Свердловский областной суд отказал заместителю министра МУГИСО Артему Богачеву в ...28.06.2016 Свердловский облсуд сменил меру пресечения Алексею Пьянкову на домашний арест
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2016. Свердловский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда ...