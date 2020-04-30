Экс-директора свердловского Управления капстроительства Игоря Дубровина задержали в Чите

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали бывшего советника свердловского вице-губернатора Сергея Бидонько

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2020. В Екатеринбурге задержали Владислава Русакова — бывшего советника вице-губернатора ...