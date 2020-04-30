УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:41

Экс-директора свердловского Управления капстроительства Игоря Дубровина задержали в Чите

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Бывшего директора Управления капитального строительства (УКС) Свердловской области и бывшего заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина задержали в Чите.

«Задержание связано с предыдущей работой Дубровина в Свердловской области. По данным источника, в настоящее время он находится в Екатеринбурге», — сообщает издание «Чита.ру» со ссылкой на собственные источники.

В правительстве Забайкальского края он проработал с 19 июня по 14 декабря в качестве и. о. заместителя председателя правительства и был уволен «за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему».

С 2020 года Дубровин возглавлял свердловское УКС, а в 2017-2019 годах был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.04.2020 В Екатеринбурге по делу о взятке задержали бывшего советника свердловского вице-губернатора Сергея Бидонько

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2020. В Екатеринбурге задержали Владислава Русакова — бывшего советника вице-губернатора ...

04.05.2016 Правоохранители задержали бывшего заместителя губернатора Приморья

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова, сообщает «Интерфакс» со ...

30.07.2012 В Свердловской области назначены четыре заместителя министров

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2012. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указы о назначениях в ряде областных министерств. ...

15.08.2011 Заместителем министра регионального развития РФ, курирующим вопросы строительства, назначен Илья Пономарев

УрБК, Москва, 15.08.2011. Председатель Правительства РФ Владимир Путин назначил Илью Пономарева заместителем министра ...

29.12.2009 На должность заместителя председателя правительства Свердловской области — министра промышленности и науки Свердловской области назначен Александр Петров

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2009. На должность заместителя председателя правительства Свердловской области — министра ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года17.11.2023Чужие карты24.11.2023Татьяна Янтюшева: Исправление исторических ошибок в ЕГРН — одна из ключевых задач Росреестра
Архив новостей
Декабрь 2023 (370)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18