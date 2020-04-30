Экс-директора свердловского Управления капстроительства Игоря Дубровина задержали в Чите

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2020. В Екатеринбурге задержали Владислава Русакова — бывшего советника вице-губернатора ...04.05.2016 Правоохранители задержали бывшего заместителя губернатора Приморья
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова, сообщает «Интерфакс» со ...30.07.2012 В Свердловской области назначены четыре заместителя министров
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2012. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указы о назначениях в ряде областных министерств. ...15.08.2011 Заместителем министра регионального развития РФ, курирующим вопросы строительства, назначен Илья Пономарев
УрБК, Москва, 15.08.2011. Председатель Правительства РФ Владимир Путин назначил Илью Пономарева заместителем министра ...29.12.2009 На должность заместителя председателя правительства Свердловской области — министра промышленности и науки Свердловской области назначен Александр Петров
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2009. На должность заместителя председателя правительства Свердловской области — министра ...