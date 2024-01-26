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Вчера, 12:01

Свердловского замминистра ЖКХ Андрея Кислицына и экс-депутата Заксобрания региона Павла Мякишева арестовали по делу о взятке

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. 28 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 26 июня 2024 года заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына по делу, возбужденному по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Об этом УрБК сообщили в Ленинском райсуде Екатеринбурга.

Также 28 апреля был взят под стражу до 26 июня 2024 года бывший депутат Заксобрания Свердловской области Павел Мякишев.

В данный момент он является советником по GR свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». Его обвиняют в посредничестве при получении взятки (часть 4 статьи 291.1 УК РФ), рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
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