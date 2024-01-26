Свердловского замминистра ЖКХ Андрея Кислицына и экс-депутата Заксобрания региона Павла Мякишева арестовали по делу о взятке

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Свердловский областной суд оставил бывшего начальника Управления автомобильных дорог ...15.07.2020 Суд отпустил из СИЗО экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2020. Ленинский районный суд Екатеринбурга отпустил из-под стражи бывшего заместителя ...15.03.2019 В Екатеринбурге задержали депутата Госдумы Вадима Белоусова по подозрению в получении взятки в размере 3,5 млрд рублей
УрБК, Москва, 15.03.2019. Следственный комитет РФ просит Ленинский суд Екатеринбурга арестовать депутата Госдумы от ...14.04.2014 Срок ареста замглавы свердловского УФАС продлен до 13 июня 2014 года
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 13 июня 2014 года срок содержания под стражей заместителю главы УФАС по ...14.04.2014 Заместителю главы УФАС по Свердловской области продлили срок ареста до 13 июня 2014 года
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2014. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 13 июня 2014 года срок содержания под ...