Свердловского замминистра ЖКХ Андрея Кислицына и экс-депутата Заксобрания региона Павла Мякишева арестовали по делу о взятке

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. 28 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 26 июня 2024 года заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына по делу, возбужденному по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Об этом УрБК сообщили в Ленинском райсуде Екатеринбурга.



Также 28 апреля был взят под стражу до 26 июня 2024 года бывший депутат Заксобрания Свердловской области Павел Мякишев.



В данный момент он является советником по GR свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». Его обвиняют в посредничестве при получении взятки (часть 4 статьи 291.1 УК РФ), рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.