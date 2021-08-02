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В Свердловской области суд оставил в колонии экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Чкаловский районный суд Екатеринбурга оставил в колонии бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.

«На основании заключения прокурора суд отказал в удовлетворении ходатайства экс-заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманова, осужденного за мошенничество и посредничество во взяточничестве, в замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Экс-замминистра задержали в феврале 2020 года. По версии обвинения, он участвовал в передаче взятки в размере 3 млн руб. директору «Титановой долины» Артемию Кызласову.

В отношении М. Шилиманова возбуждали уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в особо крупном размере» и части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере».

Суд приговорил его к наказанию в виде 9 лет отбывания в исправительной колонии строгого режима. Также бывший заместитель министра должен был выплатить штраф на сумму 13 млн руб. Осужденному осталось провести в исправительном учреждении 4 года и 3 месяца.
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