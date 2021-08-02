В Свердловской области суд оставил в колонии экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова

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Суд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста для экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова

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Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов обжаловал постановление о своем аресте

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2020. Бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, которому ...

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УрБК, Екатеринбург, 19.02.2020. В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступили ходатайства следствия об избрании меры ...

Суд оставил в силе решение о банкротстве бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда ...