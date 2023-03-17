УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:20

В Екатеринбурге суд отказался смягчать наказание экс-директору «Титановой долины»

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. В Екатеринбурге экс-директор ОАО «Особая экономическая зона «Титановая долина» Артемий Кызласов продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Уточняется, что администрация исправительной колонии представила в Чкаловский районный суд Екатеринбурга суд мнение о возможности замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания (по состоянию на день рассмотрения ходатайства не отбытая А. Кызласовым часть назначенного судом наказания составила 4 года 11 месяцев 14 дней).

Однако областной прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возразил против удовлетворения ходатайства. Он заявил, что осужденный не выплатил штраф, назначенный по приговору суда, а также нарушил правила поведения в исправительном учреждении.

Суд согласился с мнением прокурора, приняв решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Напомним, в июле 2021 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал А. Кызласова виновным в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки, в особо крупном размере). Ему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 13 млн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.03.2023 Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Чкаловский районный суд города Екатеринбурга отказал бывшему главному архитектору ...

09.07.2021 Суд приговорил экс-гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова к 10 годам лишения свободы

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2021. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего генерального директора особой ...

25.02.2021 Свердловский облсуд смягчил наказание бывшему замглавы регионального ГУ МВД Владимиру Романюку

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. Свердловский областной суд изменил приговор, вынесенный в отношении бывшего заместителя ...

07.06.2019 Жителя Нижних Серег приговорили к 4,5 годам заключения за вырубку леса на сумму более 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Нижнесергинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. ...

27.12.2017 В Екатеринбурге вынесли приговор «черным риэлторам» за серию махинаций с жильем

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор пяти местным жителям, признанным ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале
Архив новостей
Сентябрь 2025 (378)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.